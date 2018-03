EXATLON ROMANIA 25 MARTIE. Cătălin Cazacu, out Exatlon?! Ce mesaj a transmis

EXATLON ROMANIA 25 MARTIE: LIVE VIDEO KANAL D. Acesta spune că Războinicii joacă murdar și îl propun mereu pe Oltin în jocurile lor pentru a slăbi Echipa Faimoșilor.

Cătălin Cazacu a vorbit despre frământările sale mai deschis ca niciodată. Acesta a spus tot ce îl supără lăsând să înțeleagă că nu va mai rezista mult în această competiție. Faimosul a fost negru de supărare și a mărturisit că de multe ori îi vine să dea cu capul de pereți pentru a se potoli.

"Sunt trist si imi vine sa ma dau cu capul de toti peretii. Razboinicii au doua sanse. Sa se foloseasca de toate variantele sa castige, sa-i aleaga pe ce cei mai slabi. Sau varianta „b" sa-i aleaga pe cei mai buni si astfel vor castiga respectul nostru si al telespectatorilor", a declarat Cazacu.

EXATLON ROMANIA 25 MARTIE: Decizia care schimbă totul, răsturnare teribilă de situaţie între Faimoşi şi Războinici LIVE VIDEO KANAL D

EXATLON ROMANIA 25 MARTIE: LIVE VIDEO KANAL D. Recent, Claudia Pavel a vorbit despre experiența trăită la Exatlon într-un interviu în care a recunoscut o serie de lucruri pe care publicul le bănuia deja.

Claudia a vorbit pentru ziarul Click despre cum a fost pentru ea cea mai nebună cursă sportivă din viața ei și dacă s-ar mai întoarce la bătălie.

Totodată, cântăreața a vorbit și despre relația cu Cătălin Cazacu, nedorind să intre foarte mult în detalii, însă lăsând să se înțeleagă anumite lucruri.

„Nu am luat nici o legătură (n.r.: se referă dacă a luat legătura cu iubita lui Cazacu). Nu era probma mea. Ar fi groaznic să trăiesc în trecut. Eu trăiesc în prezent, nu în trecut, mă gândesc la viitor şi am o viaţă. Nu mă interesează de ce vorbeşte lumea, mă cunosc foarte bine, ştiu că nu aş răni nici măcar un ţânţar. Există un Dumnezeu sus şi ne judecă pe fiecare dintre noi, iar eu spun că nu aş face rău nimănui. Aşa am fost crescută şi aşa îmi cresc fiul. Nu trebuie să mă justific. Nimic nu e nerezolvabil, sunt o optimistă. Adevărul nostru e cea mai puternică armă pe care o avem", a declarat Claudia.