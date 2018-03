EXATLON ROMANIA 27 martie 2018. Se fac nominalizări pentru eliminare. Cine a reuşit să-şi câştige imunitatea, surpriză mare!

Exatlon ROMANIA 27 martie. Valentin a castigat imunitatea la proba individuala! Faimosii se pregatesc sa faca nominalizari.

De la Faimoși, player of the week este Cătălin Cazacu, deci el nu poate fi eliminat și va face o eliminare. Valentin Chiș a câștigat proba imunității, în confruntarea cu echipa Faimoșii.

Faimosii au plecat de la Exatlon Arena cu zambetul pe buze si totodata invinsi! Echipa rosie a pierdut la distanta mare de echipa albastra, iar dupa 5 eliminari, Razboinicii mers acum acasa relaxati. Faimosii, de partea cealalta, vor fi nevoiti sa faca eliminarile.

Diferenta mare de punctaj si totodata atitudinea relaxata a Faimosilor l-a facut pe Cosmin Cernat sa intre la suspiciuni.

"In lumea sportului, exista multe povesti nespuse. Care este povestea nespusa din spatele acestei infrangeri?", a intrebat-o Cosmin Cernat pe Diana Belbita.

Exatlon 27 martie. Moment neasteptat cu Giani Kirita, in timpul probei. Si-a dus inima la mana si s-a dezlantuit! "Acum ori niciodata..."

A fost un inceput dificil pentru Faimosi, la cursa pentru protectie. Dezavantajati de cel mai slab concurent, Oltin, Faimosii au ramas cu mult in urma Razboinicilor. Giani Kirita a incercat sa isi mentina calmul, pe cat posibil si nu a mai avut reactii explozive, cum s-a intamplat zilele trecute.

Odata cu schimbarea regulamentului emisiunii Exatlon Romania, Giani Kirita a avut mai multe iesiri "explozive" fata de concurentii din echipa adversa.

In Arena de marti seara, inainte de a incepe discutiile despre jucatorii nominaliati in aceasta saptamana pentru eliminare, Cosmin Cernat a vrut sa stie de unde vine acest spirit vulcanic al lui Giani Kirita.

"Am plecat de mic, cu geanta in spate, de la 14 ani. Mi-am urmat drumul chiar daca n-am avut un tata care sa ma ajute, ma duceam si dadeam probe la diverse echipe. Nu ma primeau, pentru ca n-aveam pe cineva in spate. Am plecat si cu trenul, am ajuns si in liga a doua, si a treia, si a patra, pana am ajuns cine sunt acum", a povestit Giani despre viata sa.

"Oamenii te vad pe tine nebun, te vad facand niste gesturi anapoda uneori, pe care stiu ca le regreti ca le faci [...] Omul ala, cine e el?", a continuat Cosmin Cernat.

"E omul pe care il vede toata lumea, simplu si direct. Omul care arde pentru tot ce face, de cand ma stiu asa am fost. Ii place ca oamenii din jurul lui sa fie corecti. Cand Giani Kirita vede o incorectitudine, atunci vad si un alt Giani Kirita", a spus fotbalistul.

Exatlon 27 martie. Diana Bulimar, in pericol sa fie trimisa in Romania? Ce marturisire a facut gimnasta

"Daca vom pierde, probabil voi fi nominalizata, sincer nu m-ar surprinde. Sper sa raman in echipa si sper sa ramanem intr-o formula care sa ne ajute sa aducem puncte.", a spus Didi Bulimar.