EXATLON ROMANIA 28 aprilie: Surpriză mare, cine a câştigat competiţia. Recomepnsa a fost pe măsură

Pe de o parte, Faimoșii au fost bucuroși că Geanina a fost cea care a fost eliminată. Giani Kiriță a mărturisit că eliminarea Geaninei a fost una corectă și nu are nimic de reproșat.

"A fost corectă. Un discurs corect. Și la ceremonia cu Belbi a fost corectă. Nu știu cum a fost la testimoniale. Acolo nu bag mâna-n foc pentru nimeni", a declarat Giani Kiriță.

Lui Bruce i-a fost teamă că el va fi eliminat, și i-a părut bine că nu a fost el membrul echipei care a fost trimis acasă. "Am simțit tensiunea, secundele alea. Mă bucur că am rămas și că a rămas și Cătălin", a povestit Valentin, in editia Exatlon din 28 aprilie.

Cătălin Cazacu a mărturisit că momentul în care prezentatorul tv a anunțat eliminarea a durat enorm de mult, bucurându-se în final că nu a fost eliminat.

"Momentul ăla până când Cosmin a anunțat eliminarea mi s-a părut o veșnicie. Nu am fost om. Lucrurile au arătat că ar fi trebuit să rămân, am adus multe puncte. Am venit după două eliminări surprinzătoare. Am trecut prin niște clipe lungi, grele, care au răscolit puțin în mine. Regret că m-am exteriorizat și că s-a văzut bucuria pe fața mea. Trebuia să păstrez pentru mine. Nu mi-aș fi dorit să plec acasă doar pentru că am ales partea greșită a unei castane", a spus Cătălin Cazacu.