EXATLON ROMÂNIA 4 NOIEMBRIE 2018. Momente de panică, medicii au intervenit de urgenţă. CINE A FOST ELIMINAT

EXATLON ROMÂNIA 4 NOIEMBRIE 2018. Razboinicii au chemat de urgenta medicul, deoarece Beatrice nu isi simtea mainie. Pe langa mainile amortite, aceasta a avut si dificultati in respiratie.

"Are un atac de panica si trebuie sa ii aducem un tub de oxigen", a zis Doru Mesesan.

Beatrice Olaru a fost dusa la ambulanta pentru a primi ingrijiri medicale. De asemenea, si Ana Maria Otvos a avut nevoie de interventia medicilor dupa ce s-a lovit la cap in momentul in care a sarit in bazinul cu apa.

Exatlon Romania 4 noiembrie: Monica Rosu, in lacrimi: "In caz ca voi pleca eu…"