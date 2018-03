EXATLON ROMANIA. Andrei Stoica revine la Exatlon? Anunţ SURPRIZĂ făcut pe FACEBOOK

EXATLON ROMANIA. După ce în mediul online au apărut mai multe comentarii în care fanii doresc reintrarea în competiție a lui Andrei Stoica sau intrarea în show a fratelui său Bogdan, fostul concurent lansează acum provocarea.

EXATLON ROMANIA: Roxana, săruturi pătimaşe în piscină cu o cunoscută vedetă de la noi

EXATLON ROMANIA. "Dragi prieteni, stiu ca probabil ati ramas cu gandul la ce as fi putut sa fac in continuare la Exatlon, daca as fi ajuns in finala, daca as fi castigat concursul, avand in vedere evolutia avuta inainte de accidentare. Dar daca se va mai face un sezon 2 Exatlon, ce parere aveti, ar mai trebui sa particip? Ar trebui sa participle si fratele meu, Bogdan? Sa facem parte din aceeasi echipa sau din echipe concurente? Cum vi s-ar parea?", a scris Andrei Stoica.