EXATLON ROMANIA: Claudia Pavel spune totul despre Giani Kiriţă, după zvonurile că ar fi avut relaţii intime la Exatlon

Cu toate acestea, Giani este un tip indragit de cei cu care a facut echipa! Claudia Pavel a tinut sa dezvaluie care este partea reala a fostului fotbalist si cat de sufletist este cu adevarat!

“Eu sunt un sustinator al lui Giani si asa voi fi mereu…Giani este un om real, adevarat, care nu ar juca teatru pentru nimic in lume si eu apreciez oamenii adevarati care nu isi pun masti! Este un om empatic, sufletist si bun care nu suporta nedreptatea! Este firesc ca el sa reactioneze, insa in asemenea reality show-uri, cei prefacuti sunt din pacate, cei care par ingeri pogorati din Rai”, a spus, Claudia, in exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!

Cream vorbeste despre iesirile nervoase ale lui Giani Kirita de la Exatlon si ii acorda circumstante atenuante.“Se uita faptul ca el si toti ceilalti sunt in jungla si lupta este de supravietuire, in conditiile acestea reactionezi ca atare”, a spus Claudia Pavel.

Giani Kirita si Claudia “Cream” au fost protagonistii unei intamplari care a creat discutii in casa Faimosilor de la Exatlon.

Cei doi si-au lasat in casa lavalierele si au plecat imbratisati spre plaja. Au fost surprinsi de Anda Adam care a si strigat dupa ei, dar nu a primit niciun raspuns. Contrariata, Anda Adam a intrat in casa si le-a spus celorlalti ca Giani si Claudia au "disparut" in padure tinandu-se de gat. Dupa ceva vreme, cei doi s-au intors, insa au intrat in casa separat.

Nu este prima data cand se speculeaza o apropiere intre Claudia Pavel si Giani Kirita. In urma cu ceva timp, cei doi au fost tot impreuna la o emisiune - concurs ce s-a filmat in Franta. Conform ziarului Click, Claudia si Giani au fost nedespartiti si chiar s-au lansat in cateva glume mai indraznete care i-au surprins pe cei prezenti.

A aparut atunci si o poza cu cei doi, care pare ca se pupa, desi imaginea este una hazlie. In plus, tot din Franta a aparut si un filmulet cu Giani si Claudia in tren. Cantareata, care s-a asezat langa fostul fotbalist, a adormit cu capul pe umarul acestuia. La un moment dat, Giani a mimat chiar o cerere in casatorie si s-a prefacut ca-i pune acesteia si un inel pe deget.

