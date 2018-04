EXATLON ROMANIA, dezvăluiri din culise făcute de bomba sexy: "Eram în dormitor, când am ieşit cineva cânta - ia-ţi mireasă ziua bună"

"Eram in dormitor cu fetele, doar ce ma trezisem, cand am fost anuntata ca urmeaza sa plec. Stiam ca o sa vina acest moment dar nu am avut cum sa ma pregatesc pentru el, singura reactie a fost sa plang..bineinteles ca ne-am imbratisat si am stat cu totii la povesti, i-am lasat tricoul gri lui Didi, ne-am adus aminte de inceputuri, am vorbit despre trasee, m-am uitat pentru ultima oara la calendar, le-am spus sa ramana uniti, am glumit si am ras.

Cand am iesit pe terasa casei, echipa mea minunata a inceput sa-mi cante “Ia-ti mireasa ziua buna”, va imaginati ce moment! Am plecat de acolo deja cu dor in suflet, cu ochii umezi si zambetul pe buze", a marturisit Anca Surdu intr-o postare pe blogul personal, ancasurdu.ro