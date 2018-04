EXATLON ROMANIA, doi concurenţi au dat cărţile pe faţă: "Auzi, nu vrei sa ma atingi pe fund?". Camerele de supraveghere au surprins tot

EXATLON ROMANIA Claudia a facut show! Ce l-a intrebat pe Catalin Cazacu, fara nicio inhibitie

Pe durata show-ului “Exatlon”, de la Kanal D, Claudia a fost surprinsa, in mai multe randuri, in timp ce flirta cu Catalin Cazacu. In timp ce se relaxau pe veranda casei, bruneta a observat ca tanarul se afla in bratele Dianei.



"Auzi, nu vrei sa ma atingi pe fund? Sa ma cremuiesti?", l-a intrebat, cu zambetul pe buze, Claudia pe Catalin, nu inainte de a-i arata colegului Giani Kirita evolutia bubitelor de la alergie, de pe pielea ei. Cantareata si-a ridicat bluza si s-a aplecat pentru a oferi o priveliste mai buna.

"Claudia, vezi ca dau securea jos din pod", i-a raspuns Catalin.

"Zise el, sprijinindu-se de o buca. Didi e cam sexy in pozitia aia", l-a completat Claudia.

"Nu, nu, sta pe rotula", a zis Diana.

Discutia a starnit amuzamentul colegilor de echipa, care nu s-au putut abtine si au facut imediat schimb de priviri.

