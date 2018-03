EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO 24 MARTIE 2018: Miză uriaşă după shimbarea regulilor, oricine poate pleca LIVE STREAMING KANAL D

EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO 24 MARTIE 2018 LIVE STREAMING KANAL D. Echipa Războinicilor, de la Exatlon, după eliminarea de miercuri, a rămas în cinci oameni. Drept urmare, se schimbă regulamentul. "Alegerile vor fi făcute individual. Deci, puteți alege pe cine vreți. Și voi, și ei.

EXATLON ROMÂNIA, 24 martie 2018. De mâine, acesta este regulamentul Exatlon și el se aplică în momentul în care apar aceste discrepanțe numerice foarte mari. Aceasta este regula. Sunt chipuri surprinse, chipuri care zâmbesc, unele ironic, unele mai puțin ironic", a spus Cosmin Cernat la finalul emisiunii difuzate pe 21 martie, după ce s-a anunțat că Mariana va părăsi competiția.

EXATLON ROMÂNIA, 24 martie 2018. În ediția de sâmbătă, va fi o nouă confruntare, în contextul regulalmentului schimbat, între Faimoși și Războinici.

EXATLON ROMÂNIA, 24 martie 2018. Miza va fi una specială, a anunțat Cosmin Cernat.

Anda Adam, dezvăluiri neașteptate la TEO SHOW despre Exatlon. Ce a mărturisit blondina

Anda Adam vrea la Exatlon cu sotul ei. Cântăreața a declarat că s-ar întoarce oricând în Republica Dominicană.

„Dupa Exatlon, mi-a trecut obsesia pentru curatenie", a adugat fosta concurenta de la Exatlon. „Aveam nisip si namol peste tot. Se uscau bubele, se facea coaja dar se facea cu tot cu nisip. Vrem inapoi, chiar daca a fost foarte greu.

Cred ca i-am mostenit pe parintii mei care au fost sportivi de performanta. Am facut sport toata viata mea, nu am fumat niciodata. Multi cred ca sunt fumatoare si de-aia am timbrul pe care il am”, a declarat Anda Adam la TEO SHOW.

Cât despre reîntâlnirea cu fetița ei, Anda Adam a spus: „Nu a spus nimic. Ma asteptam sa reactioneze cumva. A sarit in bratele mele, m-a tinut foarte-foarte strans cred ca minute bune.

Nu a spus nimic, nu m-a pupat, nu a tipat. Cred ca a fost socant pentru ea”, a mai spus blondina. „In sezonul doi de Exatlon poate imi iau si sotul, sa concuram impreuna”, a conchis vedeta.