EXATLON ROMÂNIA 20 FEBRUARIE 2018. Surpriză uriaşă, cine a fost eliminat UPDATE

EXATLON ROMÂNIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Numele persoanei eliminate în această seară de la Exatlon România, în urma voturilor publicului este Radu!

"Unul dintre voi trei (n.r. Anca, Alexandru și Radu) va pleca acasă", a spus Cosmin Cernat. "Numele celui care pleacă acasă, în România, cel care își va lua la revedere de la echipă, cel sau cea care, de astăzi, nu va mai fi atlet sau atletă Exatlon este... Radu", a zis Cernat.

Mai determinati ca niciodata pentru a nu fi pusi iar in postura ultimelor doua saptamani din Arena, atunci cand au fost nevoiti sa isi propuna coechipierii spre eliminare, Faimosii i-au infrant decisiv pe Razboinici, cu un scor urias, de 10 la 4.

EXATLON ROMÂNIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei.

Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe ori comportamentul ei lasa de dorit. Radu a fost nominalizarea Alinei si Alex, concurentul cel nou, de catre Mariana.

"Imi doresc foarte tare sa raman. Sa fie ei echipa pe care nu o am aici. Sa le demonstrez ca pot. Eu sunt o luptatoare asa ca ii rog sa ma sustina", a declarat Anca, la Exatlon 19 februarie.

"Am incredere in publicul meu. Simt ca pot si stiu ca vreau", a spus Alex, nominalizat de Mariana.



"Sunt putin surprins. Este o rasturnare de situatie. Eu am incredere in publicul de acasa. Pe el nu ai cum sa-l minti", a declarat Radu, in editia Exatlon 19 februarie.

Pe grupurile de Facebook fanii au inceput deja sa voteze cine sa plece de la Exatlon.

Se pare ca toata lumea isi doreste sa iasa Anca din competitie. S-au facut mai multe postari iar toate au acelasi rezutat: Anca sa plece,

EXATLON ROMÂNIA, 20 FEBRUARIE 2018. UPDATE 1. A început emisiunea. "Știi care ar fi scenariul? Să rămână Anca (n.r. de la Războinici, propusă pentru eliminare). Deci, dacă rămâne Anca în continuare, este un plus pentru noi", a spus Giani Kiriță. "Important e să legăm victoriile", a mai spus acesta.

Și Anca a avut lucruri de spus. "Eu o să merg la joc. O să încerc să obțin punctele care depind de mine de fiecare dată. (...) Eu nu mai consider că suntem o echipă, suntem un grup", a declarat Anca.

Alina, de la Războinicii, a spus că s-a trezit cu moralul la pământ.

Diana Belbiță, de la Faimoșii, a spus că, deși "suntem puțini, vrem să le facem o surpriză celor bolnavi și să câștigăm pentru ei".

Cosmin Cernat a anunțat o miză dublă și un joc în premieră, "unul spectaculos, e o probă de coordonare". Fiecare membru al echipei câștigătoare va primi cinci felii de pizza. "Veți avea și o băutură răcoritoare", le-a spus Cosmin Cernat concurenților.

EXATLON ROMÂNIA, 20 FEBRUARIE 2018. ELIMINARE RĂZBOINICI. Anca, Alexandru și Radu sunt cei trei concurenți din echipa Războinicilor nominalizați pentru eliminare. Luni a fost o zi decisivă pentru concurenții de la „Exatlon". Faimoșii i-au înfrânt decisiv pe Războinici, cu un scor uriaș, 10 - 4. În tabăra Războinicilor, înainte de a intra în Arenă și de a se face strategiile pentru cei trei care au fost nominalizați spre eliminare, isteria și haosul și-a făcut loc printre concurenți.

EXATLON ROMÂNIA, 20 FEBRUARIE 2018. ELIMINARE RĂZBOINICI. În inferioritate numerică și cu foarte multe accidentări în echipă, Faimoșii au răsuflat ușurați după câștigarea duelului. Cosmin Cernat a făcut aseară un anunț care i-a luat prin surprindere pe aceștia, și anume Ion Oncescu a părăsit competiția, din cauza problemelor medicale.

EXATLON ROMÂNIA, 20 FEBRUARIE 2018. ELIMINARE RĂZBOINICI. Primul concurent propus aseară spre eliminare a fost Anca, din partea echipei, iar a doua nominalizare a fost făcută de Mariana, cea care a adunat cele mai multe puncte pentru echipă. L-a desemnat pe Alex Moraru. Alina, cea care și-a câștigat protecția, prin faptul că a triumfat în jocul individual, l-a propus pe Radu.