EXATLON ROMANIA 7 martie LIVE VIDEO KANAL D: Decizia care îi va şoca pe telespectatori. Anunţul făcut în direct de Cosmin Cernat

EXATLON 7 martie KANAL D. Numărul celor rămaşi în cursa de la "Exatlon" scade pe zi ce trece şi nu din pricina eliminărilor, ci a problemelor de sănătate. Cea mai nouă victimă este luptătorul Andrei Stoica (30 de ani), din echipa "Faimoşilor". În urmă cu mai bine de două săptămâni, el s-a accidentat în timpul unei probe şiacest lucru i-a adus plecarea din Republica Dominicană.

EXATLON ROMANIA 7 martie LIVE VIDEO KANAL D

CEI TREI NOMINALIZAȚI

Alex Moraru - din partea echipei

Lupu - din partea lui Ionuț

Alina - din partea lui Alex Moraru

EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D: In editia de ieri EXATLON Razboinicii si Faimosii au participat pentru prima oara la un joc cu miza tripla.

Concurentii au luptat pentru casa, masa si, poate cel mai important, sansa de a primi poze si mesaje de sustinere de la cei mai buni prieteni ai lor.

Castigatori au fost Faimosii iar momentul vizionarii mesajelor a fost unul extrem de reusit, cu multe rasete, emotii si chiar lacrimi.

Probabil cea mai impresionata a fost Diana Belbita care a primit doua mesaje: unul de la antrenorul ei si celalalt chiar de la iubitul ei.

"Diana suntem alaturi de voi, iar tot ce faceti voi acolo este extraordinar! Iti uram mult succes in continuare si te asteptam acasa abia la finalul concursului! Familia Kempo este alaturi de tine!", i-a scris Mirel.

"In momentul in care am vazut de la cine e mesajul am lasat reactiile din spatele meu, reactiile colegilor mei, le-am auzit si abia apoi am inceput sa citesc mesajul de la prietenul meu", a spus Diana Belbita.

Din cauza unor probleme medicale, Andrei Stoica va pleca spre Romania deoarece nu mai poate continua in siguranta competitia.

"Cred ca asta o sa ne lege pe viata. Va admir si aiba astept sa ne vedem acasa... ", le-a spus Andrei colegilor sai, pe care i-a asigurat ca ii va sustine in continuare, chiar daca o va face de la cateva mii de kilometri distanta.