EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE 13 MARTIE: Războinicii şi Faimoşii se bat pentru un nou traseu într-o zi de marţi 13. KANAL D STREAM

EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE 13 MARTIE. "Faimoșii" și "Războinicii" se luptă, de la ora 19:45, pentru a-și menține echipa unită. În momentul în care o echipă pierde proba pentru imunitate, în respectiva echipă apar tensiuni și conflicte, pentru că fiecare concurent poate fi vizat de votul pentru eliminare, excepție fac concurentul ce a strâns cele mai multe puncte și cel care câștigă proba imunității.

Jocul care le va oferi protectie castigatorilor este unul foarte dificil, astfel ca acestia isi va uni fortele inainte de meci si fiecare membru al echipelor se va mobiliza pentru a nu fi nevoit sa isi nominalizeze spre eliminare colegii. Alina, din tabara Razboinicilor, tine un discurs emotionant si motivant in fata coechipierilor ei, inainte de a concurs. Si Diana Belbita, de la Faimosi, marturiseste ca isi doreste sa castige in aceasta seara si, la fel ca data trecuta, vrea ca Faimosii sa fie doar simpli spectatori in Arena, la eliminare.

“Trebuie sa ne adunam si sa stim ca avem o singura sansa pentru a ramane impreuna. Trebuie sa incercam sa dam mai mult decat am dat pana acum si mi-as dori ca, la sfarsitul zilei, sa fim mai fericiti decat suntem in momentul de fata”, spune Alina.

“Ne dorim sa castigam si sa ramanem impreuna, ne dorim sa fim din nou spectatori in Arena”, adauga Diana Belbita.