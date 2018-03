EXATLON ROMANIA: Momente grele în direct la confruntarea cu Turcia. Ce s-a întâmplat

EXATLON ROMANIA: Merve, jucatoarea Turciei, s-a taiat destul de serios la picior pe traseu dar a strans din dinti si a reusit sa duca jocul pana la capat, aducand punctul pentru Turcia.

La final insa aceasta s-a prabusit pe nisip, sub privirile ingrozite ale colegilor ei, care i-au sarit in ajutor. Extrem de speriata Merve a intrat in panica si a inceput sa planga.

Momentele au fost dramatice, iar in semn de respect #Faimosii si #Razboinicii au aplaudat echipa adversa.

EXATLON ROMANIA: Dezamagire uriasa pentru Razboinici dupa ce au pierdut din nou jocul pentru casa.

Cele 16 zile consecutive petrecute in "cotet" si-au spus cuvantul si, la finalul jocului de astazi, care avea ca miza casa, membrii echipei au cedat psihic.

Cea mai afectata dintre toti a fost Mariana. Marcata puternic si de faptul ca nu a reusit sa aduca niciun punct pentru echipa, Mariana a dezvaluit ca nu isi da seama unde greseste si ca s-a saturat de "cotet": "Plang pentru ca am pierdut si pentru ca ne-am cam saturat de cotet. Ne-am fi dorit pentru psihicul si pentru moralul nostru sa castigam. E normal sa plangi, e normal sa te oftici! Ma gandesc ca daca si eu aduceam cele doua puncte poate ca obtineam victoria! Nu stiu ce se intampla cu mine, nu pot sa imi dau seama. Nu stiu ce gresesc si unde gresesc! Trebuie sa stau mai bine sa analizez", a spus Mariana cu ochii in lacrimi.