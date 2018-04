EXATLON ROMANIA: Răsturnare de situaţie, potenţialul câştigator Exatlon Romania are probleme, reacţii dure pe Facebook

EXATLON ROMANIA: Faimoșii și Războinicii s-au înfruntat sâmbătă, 7 APRILIE pentru casă. Confruntarea s-a încheiat, iar apoi a urmat un minigame pentru mâncare de la restaurant.

Vladimir Drgahia si-a cerut scuze, dar Razboinicii nu au fost impresionati. Alexandru “Bentita” i-a acceptat scuzele, insa nu crede că acesta a fost sincer.

Ionuț: Au încercat să facă pe baietii buni la Arena.

Stefan: Nu era necesar sa își ceara scuze. A fost mai mult pentru el, ca sa isi ia o povara de pe umeri.

Alexandru: A vrut sa linisteasca lucrurile. Eu cred ca ar trebui sa ii accept scuzele omului.

Ionut: Alex e un copil. El a acceptat, era entuziasmat. Daca venea Draghia la mine, eu nu acceptam sa imi stranga mana. Ii ziceam sa mearga sa joace teatrul in alta parte, cu mine nu are de ce sa joace teatru.

Alexandru: Nu stiu cum a fost gestul lui, daca a fost adevarat sau nu. Vladimir e actor pana la urma. Giani nu ar accepta niciodata sa isi ceara scuze de la adversari, i-am vazut privirea, nu era de acord cu asa ceva. Intre ei nu e o chimie puternica, sunt sigur ca Giani va fi rabdator cu Vladimir pana la urma si va izbucni.

Vladimir Drăghia este e vizibil tras la fata, comparativ cu felul in care arata cand a intrat in concurs.Drăghia a marturisit intr-o editia a reality-show-ului Exatlon ca a pierdut mai multe kilograme de cand a ajuns in Republica Dominicana. Dormitul “in cotet”, pe scanduri si cele doar doua mese pe zi, regula grea la care sunt supusi toti concurenti, si-au pus amprenta pe fizicul acestuia. Prima vedetă eliminată de la Exatlon a fost Anda Adam, care a părăsit competiția cu lacrimi în ochi. În timpul show-ului, artista s-a accidentat grav.