EXATLON ROMANIA: Se schimbă regulile, anunţul oficial făcut de Cosmin Cernat după eliminarea lui Giani Kiriţă

CASTIGATOR EXATLON ROMANIA. La editia Exatlon din data de 2 mai, cele doua echipa au ajuns la un echilibru, dupa plecarea lui Giani Kirita. Au mai ramas 4 Faimosi (Vladimir Draghia, Catalin Cazacu, Larisa si Valentin) si 4 Razboinici (Alex, Stefan, Ionut si Roxana) in concurs, iar regulile urmeaza sa se schimbe.

"Veti ramane 8. Vor fi 4 Razboinici si 4 Faimosi. Detalii despre cum va continua aventura voastra aici, in Republica Dominicana, la Exatlon, veti afla si voi, si cei de acasa, saptamana viitoare, intr-o editie speciala a Arenei. Intram in faza finala a primei editii Exatlon Romania 2018.", a spus Cosmin Cernat.

Giani Kirita a starnit numeroase controverse de-a lungul celor patru luni petrecute la Exatlon. Tot el a fost cel care a fost implicat in diferite conflicte si in acelasi timp - extrem de apreciat pentru modul in care si-a tinut echipa unita si a condus-o la numeroase victorii.

"Cand am plecat la drum in Exatlon am vazut cam toti colegii mei de unde provin, ce sport au facut si mi-am facut o analiza si chiar mi-am facut probleme, eu venind dintr-un sport de echipa, schimband atatea echipe la viata mea. E foarte important ca cei care au practicat un sport individual sa se integreze intr-un sport de echipa si mi-a fost teama chiar si de Vladimir, pentru ca el practic nu stie ce inseamna o echipa si nu stie ce inseamna grupul. Plus ca mai erau si niste fete. Cu fetele este mai greu de lucrat decat cu baietii, ca drept dovada, Vlad s-a adaptat foarte repede. Pentru mine nu exista cuvantul individualist, chiar nu il accept.", a povestit Giani Kirita, la ultima lui Arena, inainte de a afla ca va fi eliminat.

Cu adevarat neasteptat a fost momentul in care Giani Kirita si-a luat ramas bun mai intai de la echipa adversa. Giani s-a imbratisat pe rand cu Ionut, Alex, Stefan si Roxana si i-a incurajat pe fiecare in parte.

Desigur, cea mai dificila a fost despartirea de colegii lui, din echipa Faimosilor. "Nu mi-a mai batut inima asa tare de foarte mult timp, cu toate ca eu mi-am dorit foarte mult ca cei doi sa ramana. Sunt multe de zis, iar am acele o mie de ganduri, nici nu stiu cu ce sa incep. Cred ca 70% din mine ramane aici cu siguranta pentru ca, daca nu aveam aceasta problema, i-as fi haituit pe acesti tineri cum am facut pana acum. Nu scapau usor de mine, nu aveau cum, nu exista. Giani Kirita este un luptator. Asa a fost si asa va ramane toata viata.

Vreau sa le multumesc si colegilor mei, in special lui Vlad. Lumea nu stie, dar noi inainte eram foarte certati. Acum nu mai vreau sa il bat decat la carti, sincer, chiar nu mai vreau.", a spus el dupa ce a aflat ca a fost eliminat.

"Am legat prietenii frumoae, una din ele este cu acest baiat pe motocicleta. Inainte sa vin la Exatlon nu stiam cine e si am dat pe Google si l-am vazut pe motiocicleta si am zis "Ce fac cu asta? Cum ma inteleg eu cu asta?" Si din prima, de cand mi-a zambit a fost chimia aia si am zis "Cu el o sa radem". Cum zicea el "Suntem doi prosti". Nu, suntem doi oameni de viata care avem ce sa oferim de la viata asta si eu ma simt cel mai bine cand ofer din experienta mea tuturor."