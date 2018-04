EXATLON ROMANIA: Surpriză uriaşă, cine este propus pentru eliminare: "Nu poţi să ajungi aşa în finală. Simplu ca bună ziua"

EXATLON ROMÂNIA, 17 APRILIE 2018. UPDATE 25: NOMINALIZARE ECHIPĂ - GEANINA

NOMINALIZARE player of the week (Drăghia) - "Pe mine nu mă pot propune. (...) M-a întristat că ideea unei propuneri a stârnit o reacție atât de violentă din partea Dianei. Aș fi preferat să țipe la mine, la noi, decât să fie atât de tristă. Țin la oamenii noi. Judec după performanța sportivă și e singurul motiv pentru care nu o să o propun pe Diana, deși cred că, în ultimul timp, mai valoroasă este Larisa. Este puternică. O propun pe LARISA", a zis Valentin Drăghia.

NOMINALIZARE joc personal (Valentin): "Am ajuns la concluzia că propunerea mea e DIANA BELBIȚĂ. Vorbim și fiecare ne spunem părerile. Având în vedere că nu sunt de la început aici, aveam nevoie de informația lor".

LARISA - Nu cred că sunt mai bună decât Diana. Eram liniștită, cumva eram și împăcată, dar m-a făcut Diana să fiu sensibilă. Ea s-a apropiat de mine. Am tot vorbit și simte că îi va fi mai greu de acum încolo. Nu a fost nominalizată până acum, nu a trecut prin asta. Trebuie să aibă pe cineva alături de ea. (...) Dacă mă vor aici, să mă voteze.

DIANA BELBIȚĂ - Am luptat de la început. Sper să înțeleagă cât de mult îmi doresc să rămân în această competiție, în ciuda faptului că va urma o perioadă grea.

EXATLON ROMÂNIA, 17 APRILIE 2018. Diana Belbiță a spus după ce a auzit că e nominalizată: "E mai ușor să propui o fată. Am preferat să mă retrag de la discuție. Ei încercau să mă convingă că eu sunt concurentul slab. Nu sunt. Îmi doresc să fiu aici în continuare. (...) La final, a fost: lăsați copilul ăsta. Sau ceva de genul".

Giani Kiriță a declarat: "Nu poți să ajungi așa în finală. Trebuie să demonstrezi. Simplu ca bună ziua. (...) Se terminăm cu victimizarea".

Vladimir Drăghia: "Îmi e este greu să văd această echipă fără Diana. Îmi pare rău că ai reacționat așa".

Cel mai dramatic joc al acestei saptamani s-a incheiat cu victoria Razboinicilor, care si-au asigurat astfel protectia pentru inca o saptamana la EXATLON.

De partea cealalta Faimosii au fost nevoiti sa isi nominalizeze 3 membri pentru eliminare, lucru deloc usor pentru ei.

In cele din urma, dupa lungi discutii si dezbateri, zarurile au fost aruncate. Vladimir Draghia, player of the week, a nominalizat-o pe Larisa.

Valentin, care a castigat jocul de protectie individuala, a nominalizat-o pe Diana Belbita, iar voturile echipei au mers catre Geanina.