EXATLON ROMANIA. Tensiune în echipa FAIMOŞILOR. Ce spune mama Dianei Belbiţă despre nominalizarea fiicei sale pentru ELIMINARE

EXATLON ROMANIA Crina Belbita, mama luptatoarei de MMA, supranumita "Printesa Razboinica", crede ca Vladimir Draghia si Giani Kirita au pus-o pe nedrept la zid pe fiica sa si considera ca totul este un plan orchestrat de partea masculina a echipei Faimosilor.

EXATLON ROMANIA Crina Belbita spune ca fiica sa este extrem de ambitiosa: "De mica era foarte ambitioasa. Cand isi dorea ceva, trebuia sa ajunga acolo unde isi dorea. Daca ii spuneai nu, trebuia sa ii explici cu lux de amanunte de ce e nu!".

EXATLON ROMANIA Sportiva a plecat de acasa, la Severin, dupa primul an de liceu, fara sa stea pe ganduri: "Practic, si-a luat soarta in propriile maini. A stiut exact ce vrea. Stiam ca vrea sa performeze, sa treaca peste limita de la Strehaia, de unde, la un moment dat, nu putea sa mearga mai departe. Am ajutat-o cu transferul, am avut incredere deplina in ea si nu m-a dezamagit absolut deloc".

EXATLON ROMANIA "Diana se descurca foarte bine la Exatlon. Stiu… uneori se grabeste la finalizare, alteori nu e atenta. Poate oboseala de pe traseu isi spune cuvantul... Si cum o stiu e ca e perfectionista, imi dau seama cat de mult se implica", a mai spus Crina Belbita.

EXATLON ROMANIA Dupa nominalizarea din Arena Exatlon din 17 aprilie, Crina Belbita crede ca in echipa Faimosilor s-a produs o ruptura care cu greu va putea fi reparata: "E clar ca ruptura s-a produs intre ei, la cum o cunosc eu pe Diana, in momentul in care isi da seama ca cineva e pervers, se retrage. Ii va fi foarte greu sufleteste pentru ca va fi singura, va trebui sa lupte. Va fi ea impotriva lor. Nu mai poate avea increde in unul care ii spune nu stii sa inoti, nu mai stai sau in altul care spune e mai bun nu stiu care decat tine! E o lectie de viata pentru ea, e tanara, va trece peste, indiferent de rezultatul care va fi in seara asta".