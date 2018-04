EXATLON ROMANIA: Trei Războinici propuşi pentru eliminare. Cine a scăpat de nominalizare datorită imunităţii

EXATLON: A câștigat echipa Faimoșilor! În urma acestui rezultat, trei persoane din echipa Războinicilor vor fi propuse spre eliminare. Cei trei nominalizați sunt: Ștefan, Alina și Roxana. De precizat că Ionuț, grav rănit, are imunitate, întrucât e player of the week, cel mai valoros jucător al săptămânii.

Ce au spus cei propuşi la eliminare:

ALINA – Mă simt bine. Nu sunt la prima nominalizare. Era inevitabil. Așa că, puțin a mai rămas de zis. Nu pot spune care a fost mai bun, care a fost mai slab. Toți am avut zile, săptămâni proaste. Consider că, din punct de vedere sportiv, am demonstrat toți ce putem.

ȘTEFAN - E ok, e corectă (n.r. nominalizarea). Mă încăpățânez să cred că voi rămâne. În continuare, vizualizez viitorul tot în Exatlon.

ROXANA - Nu am apucat să adun frustrări. Mi-am dorit mult să ajung aici. Îmi place în continuare. Mi se pare o șansă cu care te întâlnești o dată în viață. Totul depinde de cei de acasă. Nu știu cum vor vota. Toți am jucat și bine și rău, depinde de zilele respective. Poate se vor gândi la viitorul echipei, așa să găsească un nomitor comun.