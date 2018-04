EXATLON ROMANIA. Lovitură de teatru la ultima ediţie: cum s-a decis NOMINALIZAREA

EXATLON ROMANIA. Una dintre premierele editiei a fost marcata de faptul ca Larisa a fost desemnata player of the week (n.r. - concurentul cu cel mai bun procentaj in saptamana respectiva), aceasta fiind pusa pentru prima oara in postura de a propune un coechipier spre eliminare. La jocul individual, Giani Kirita si-a castigat imunitatea in fata eliminarilor.

EXATLON ROMANIA. "Vladimir este foarte bun pe traseul sportiv, Catalin Cazacu performeaza la finalul probelor, de aceea imi este foarte greu sa decid intre ei doi", spunea aseara Larisa, inainte de Arena.

EXATLON ROMANIA. Dintre cei sase sportivi care au ramas in competitie, in Echipa Faimosilor, doi au fost protejati in fata eliminarilor, iar decizia dificila de a alege intre Catalin Cazacu si Vladimir Draghia spre a fi propusi spre eliminare a stat in mainile Larisei, dar tanara le-a cerut ajutorul coechipierilor. Vladimir si Catalin, doi atleti remarcabili pe parcursul celor aproape patru luni de competitie la EXATLON ROMANIA, unii dintre favoritii la titlul de castigator, au facut un pact in ceea ce priveste propunerea spre eliminare si au lasat totul in voia sortii. Decizia de a alege intre cei doi Faimosi a fost luata cu ajutorul unei castane.

EXATLON ROMANIA. "Deci cade pe noi. Noi trebuie sa alegem, sa hotaram. Ca dam cu banul sau cu orice altceva, e treaba noastra", a spus aseara Vladimir Draghia, usurandu-i decizia Larisei.

EXATLON ROMANIA. Telespectatorii vor putea afla miercuri seara cine va parasi competitia dintre cei trei Faimosi: Valentin Chis, Catalin Cazacu sau Geanina Stana.