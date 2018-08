EXATLON SEZONUL 2. Încă două vedete în echipa FAIMOŞILOR. Asta da, SURPRIZĂ!

EXATLON SEZONUL 2. Ana Georgescu, campioana internationala si nationala la gimnastica ritmica, are in palmares peste 40 de medalii de aur in diverse competitii de top. Si-a inceput cariera de sportiva de performanta in gimnastica ritmica la o varsta frageda, la doar trei ani intra in sala de antrenament, pentru ca, mai tarziu, cu Echipa Nationala a Romaniei de Juniori, sa castige peste 40 de medalii de aur, si alte peste 30 de argint si de bronz, internationale si nationale.

Ana Georgescu este si un artist desavarsit, a evoluat in doua cunoscute companii de dans atletic (Aeros si Ryth.Mix), performand pe cele mai cunoscute scene ale lumii, inclusiv pe Broadway.

In 2011 a devenit instructor de Zumba si a fost selectata in echipa de Master Trainers International pentru Strong by Zumba – un program care a format pasionati de fitness din peste 35 de tari. Energia Anei inspira mii de persoane sa se distreze in timp ce fac miscare si sa opteze pentru un stil de viata sanatos.

"Imi place competitia si consider ca promoveaza un alt tip de activitate in mediul public, de care avem mare nevoie pentru a fi mai sanatosi, mai creativi, mai echilibrati. Cred ca am un mesaj puternic de transmis prin intermediul acestei emisiuni, in care imi doresc sa raman cat mai mult!", a declarat Ana Georgescu.

EXATLON. O campioană mondială la gimnastică şi un multiplu campion la kempo, concurenţi în sezonul 2

EXATLON SEZONUL 2. Adrian Blidaru este jucator profesionist de baschet, a reprezentat echipa nationala a Romaniei la calificarea Eurobaschet din 2015. A activat in cei 25 de ani de cariera sportiva la mai multe cluburi precum CSS Constanta, Farul Constanta, CSU Cuadripol Brasov, CSU Ploiesti, CS Otopeni, Targu Mures, Steaua Bucuresti, BCM Pitesti.

Are in palmares 6 titluri de campion national, 5 cupe ale Romaniei si castigator al FIBA Europe Cup. Este carismatic, dinamic, foarte sigur pe el si un adevarsar redutabil.

"Referitor la Exatlon, nu am planuit nimic dar, ca un facut, cu o luna inainte de a afla ca o sa particip, am inceput sa ma antrenez, atat in sala, cat si afara, si sa am un regim de viata sanatos. Intru in concurs cu gandul de a iesi cat mai tarziu, chiar ultimul! (…) Sunt nascut sa fiu lider, pe langa acest aspect, eu am fost playmaker in baschet, asta inseamna sa ii pui in valoare pe ceilalti, dar si sa dai ultima lovitura, pasa decisiva, si cred ca asta voi face. Imi voi ajuta colegii, dar ultima lovitura vreau sa o dau eu", a spus Adrian Blidaru.