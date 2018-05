Exerciţii concentrare. 10 metode pentru a te concentra mai bine. Ce trebuie să faci în fiecare zi

Insa cresterea ei sistematica, o aduce sub controlul tau astfel incat s-o folosesti in mod constient. Adevarata concentrare se dezvolta incet, prin munca zilnica si exercitii speciale. Exercitiile trebuie executate intr-un loc linistit, unde sa nu te deranjeze nimeni. Poti sa stai jos, pe podea sau pe un scaun. Tine spatele drept. Respira adanc cateva clipe si apoi relaxeaza-ti corpul. Gandeste-te cum relaxezi fiecare muschi al corpului.

Urmatoarele exercitii concentrare te vor ajuta sa-ti dezvolti puterea de concentrare.

Exercitii concentrare # 1: Alege un gand si vezi cat de mult il poti pastra in minte

Ar fi bine sa ai un ceas sa masori exact perioada. Fa acest exercitiu zilnic, 10 zile, timp de 10 minute.

Exercitii concentrare # 2: Ia o carte si numara cuvintele dintr-un paragraf

Numara-le inca o data pentru a fi sigur ca n-ai gresit. Incepe cu un singur paragraf, iar daca este prea putin numara cuvintele de pe intreaga pagina. Numara in gand si foloseste-ti numai ochii.

Exercitii concentrare # 3: Alege un obiect mic precum o lingura, o furculita, un pahar

Concentreaza-te si priveste obiectul din toate partile fara a folosi verbalizarea, cu nici un cuvant in minte.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.