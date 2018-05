Exerciţii fizice pentru partide de sex mai bune

Incearca oricare dintre aceste miscari in perioada urmatoare si o sa ai orgasme mai intense!

1. Fandari laterale

Fandarile iti maresc flexibilitatea, astfel ca el va putea sa-ti gaseasca punctul G in aproape orice pozitie.

Cum sa faci exercitiul: Stai cu picioarele larg despartite, la aproape de doua ori lungimea umerilor, cu varfurile degetelor spre fata. Apleaca-te usor de la talie si pune-ti mainile in fata pieptului. Schimba-ti centrul de greutate pe piciorul drept si impinge soldurile in fata, coborandu-ti corpul prin lasarea soldurilor, dupa care ridica genunchiul drept. Talpa piciorului drept ar trebui sa fie perpendiculara cu podeaua. Piciorul stang trebuie sa ramana lipit de podea. Fara a face o pauza, inverseaza miscarea si ridica-ti spatele, in pozitia normala. Apoi, repeta miscarile pe partea stanga. Fa de 10 – 20 de ori aceasta miscare pe fiecare parte, alternand in fata si in spate.

2. Fandari in spate

Nu e o fandare completa, ci conteaza mai mult exercitiul de impingere a soldurilor. Avantajul? Miscari mai puternice, orgasme mai bune.

Cum sa faci exercitiul: Paseste inainte pe un picior, in asa fel incat picioarele sa fie un pic despartirte. Pastreaza-ti varfurile degetelor spre fata si genunchii usor indoiti. Impinge usor pelvisul in fata, pana ce simti o usoara intindere in solduri. Desi aceasta miscare pare prea subtila, nu te forta: muschii soldului sunt atasati de interiorul picioarelor in asa fel incat trebuie un minim de efort pentru a-i intinde. Mentine aceasta intindere vreme de 30 de secunde, apoi inverseaza pozitia picioarelor si repeta.

3. Pivotarea

Daca vei invata cum sa-ti arcuiesti spatele in mod corect, va fi mult mai usor pentru partenerul tau sa iti stimuleze clitorisul.

Cum sa faci exercitiul: Ingenuncheaza pe podea cu mainile pe langa corp. Rezista tendintei de a te lasa pe spate si de a-ti odihni greutatea pe calcaie. Spatele ar trebui sa fie drept, iar genunchii – indoiti in unghi de 90 de grade. Mentine-ti capul si coloana vertebrala in linie cu coapsele si lasa-te usor pe spate numai cativa centimetri. Stai asa vreme de trei secunde, apoi revin-o in pozitia de start. Fa aceasta miscare de 5-10 ori.

