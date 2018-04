Există 4 tipuri de persoane născute în aprilie. Află cum e fiecare

In general, nativii din aprilie sunt oameni muncitori care pot obtine in viata tot ceea ce vor. Nu depind de ceilalti. Nu le este frica sa spuna ce gandesc. Trec peste toate obstacolele. In plus, oamenii nascuti in aprilie iubesc pericolul asa ca merg in intampinarea sa, nu-l ocolesc. Intotdeauna isi urmaresc pasiunile si, de cele mai multe ori, obtin ceea ce vor. Banii sunt principalul obiectiv a acestor persoane. La suprafata par egoisti si agresivi, insa in adancului sufletului sunt oameni buni. Iata cum sunt oamenii din aprilie in functie de perioada in care s-au nascut.

Primul grup: 1-8 aprilie

Sunt persoane intelepte, cu o inaltime peste medie, cu fata patratoasa, par ciufulit si sprancene stufoase. Totusi, in functie de genele fiecaruia infatisarea poate diferi. Reactioneaza imediat, intr-un mod agresiv, de fieare data cand sunt calcati pe coada. Asadar, ai grija ce spui pentru ca vei primi replica imediat.

In sanul familiei sunt iubitori si intelegatori. Isi asuma responsabilitatea in special cand este vorba despre parintii lor. Daca te casatoresti cu o persoana nascuta in prima jumatate a lui aprilie trebuie sa-i accepti in viata ta si pe parintii sai. Bineinteles, ca trebui sa obtii aprobarea lor daca vrei sa ramai cu partenerul. Oamenii din acest grup pastreaza legaturi puternice cu prietenii lor. Barbatii nascuti in prima jumatate a lunii doresc sa aiba fii.

