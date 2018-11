Experimentează partide de amor în funcţie de fiecare cuplu

Cand este vorba despre sex, mai mare nu inseamna intotdeauna mai bine. Sau, cel putin, nu pentru fiecare pozitie sau manevra.

Vestea buna este ca poti experimenta maxima placere cu persoana potrivita indiferent cat de bine sau mai putin bine esti dotat.

Asadar, fie ca esti urias sau sub medie (ori poate curbat) vei putea experimenta placere cata vrei daca iei in seama urmatoarele sfaturi.

Barbatul cu penisul mediu

Majoritatea pozitiilor pot fi folosite cu succes asa ca nu-ti ramane de facut decat sa experimentezi.

Sex expertul Emily Morse sugereaza urmatoarea pozitie: femeia isi incolaceste bratele in jurul umerilor barbatului in vreme ce picioarele se incruciseaza in jurul mijlocului partenerului inainte ca el sa o duca in pat, iar corpul lui va fi transformat intr-un scaun uman. Barbatul trebuie sa-i preseze corpul cu al sau in timp ce fac dragoste.

Barbatul cu un penis mare

Ai grija ca preludiul sa fie de 10-15 minute asfel incat vaginul ei sa se poate extinde si nu uita de lubrifiant. Las-o pe ea deasupra asfel incat sa poata decide cat de adanca va fi penetrarea.

Femeia ar trebui sa se intinda peste corpul partenerului cu mainile de-o parte si alta a capului lui, „ca si cum ar vrea sa faca flotari", spune Morse.

