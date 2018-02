Explozie puternică în Anglia, la Leicester. Cel puţin un magazin a fost distrus, imagini dramatice

Explozia a avut loc în jurul orei locale 19 (ora 21.00, ora României). Poliţia din Leicester a postat un mesaj pe Twitter în care li s-a adresat cetăţenilor. "A avut loc un incident major pe Hinckley Road, din Leicester. Toate serviciile de urgenţă sunt la faţa locului. Strada Carlisle şi o parte din Hinckley Road au fost închise. Vă rugăm să evitaţi zona".

Deocamdată nu au fost date publicităţii informaţii despre eventualele cauze ale exploziei sau despre victime.

Imagine de la locul exploziei:

Leicestershire Police says officers are responding to a major incident in Leicester city centre and people are being advised to avoid the area #Leicester #LeicesterCity #Leicestershire #LeicestershireExplosion #UK pic.twitter.com/i76uPnKFpF