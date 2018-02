Fac sex şi de 20 de ori pe zi. Multă lume ma invidiază, dar... Povestea reală a unei nimfomane

Cerise, o nimfomana dupa cum ea insasi se caracterizeaza, are nevoie sa faca sex de 20 de ori pe zi motiv pentru care ii este greu sa-si gaseasca dragostea.

Desi are doar 18 ani s-a culcat deja cu 20 de barbati si a avut mai multe relatii scurte, unele dintre ele terminandu-se tocmai pentru ca iubitii nu puteau face fata cerintelor ei sexuale.

„Sunt tot timpul excitata si am nevoie de 20 de partide de sex pe zi. Ma gandesc sa merg la psiholog pentru ca nu vreau sa fiu mereu excitata. Vreau sa am un libido normal. Sunt dependenta de sex, ma gandesc la amor de cel putin 40 de ori pe zi", spune Cerise.

Tanara, care a crescut langa Manchester, sustine ca primele dorinte sexuale le-a experimentat la 10 ani, iar virginitatea si-a pierdut-o curand dupa ce a implinit 16 ani. „Obisnuiam sa ma joc cu papusile si sa ma prefac ca fac sex intre ele. Ma simteam putin jenata de sentimentele mele si nu stiam cum sa le controlez", a punctat Cerise.

In cele din urma, la 16 ani, s-a confesat mamei sale, Tina (37 de ani).

„Mama mi-a sugerat sa folosesc jucariile sexuale pentru a-mi satisface nevoile"

„Intotdeauna am fost apropiate, pot vorbi cu mama despre absolut orice. I-am spus ca eram ingrijorata pentru ca ma simteam excitata mereu si mi-a propus sa mergem impreuna la un psiholog, insa imi era jena. Am mers la Ann Summers cu prietenul meu de atunci si mi-a cumparat un vibrator roz. Am 25 de jucarii sexuale si pot spune ca imi sunt de ajutor", a povestit tanara.

Din nefericire pentru Cerise, libidoul ei mare i-a afectat si relatiile. A avut cateva legaturi pe termen scurt si o relatie de un an care s-a incheiat ca rezultat al nevoilor ei nesatisfacute.

„Primele 6 luni au fost minunate. Faceam sex de sase ori pe zi. Apoi energia lui a inceput sa scada si am fost nevoita sa punct punct pentru ca stiam ca nu pot fi satisfacuta. Am fost nefericita pentru ca imi placea cu adevarat de el", si-a continuat tanara povestea.

