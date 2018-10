Facebook a închis mai multe pagini, grupuri şi conturi folosite pentru influenţarea politicii din SUA şi Marea Britanie

Reţeaua de socializare le-a identificat ca având un comportament „neautentic", a spus şeful departamentului de securitate cibernetică al Facebook, Nathaniel Gleicher.

El a precizat că a existat o suprapunere cu cele închise anul acesta şi legate de presa iraniană de stat, însă identitatea învinuiţilor urmează să fie determinată.

„Este deseori greu de aflat cine se află în spatele acestui gen de activitate", a spus Gleicher, citat de AFP.

Deţinătorii conturilor au încercat să îşi ascundă identitatea susţinând că sunt cetăţeni americani şi, în câteva cazuri, britanici, a mai spus el.

Mesajele publicate pe conturi sau pagini, între care şi unele pe Instagram, se concentrau pe „semănarea discordiei" prin abordarea de teme puternice. Conturile aveau o vechime de câţiva ani, însă cea mai mare parte a activităţii a fost înregistrată anul acesta.

Au fost şterse 30 de pagini, 33 de conturi şi 3 grupuri de Facebook, precum şi 16 conturi de Instagram.

Puţin peste 1 milion de conturi urmăreau cel puţin una dintre pagini, a mai transmis Facebook.

Între subiectele mesajelor s-au numărat preşedintele american Donald Trump, prim-ministrul britanic Theresa May şi nou numitul la Curtea Supremă a SUA, Brett Kavanaugh.

Videoclipul unei pagini numite „I Need Justice Now" a înregistrat peste 13 milioane de vizualizări, iar o altă pagină, „No Racism No War", avea aproximativ jumătate de milion de fani.

Facebook a transmis că a remarcat activitatea coordonată a lor în urmă cu o săptămână şi a acţionat rapid privind închiderea lor, având în vedere că alegerile din SUA vor avea loc pe 6 noiembrie.

Gleicher a mai spus că „noua cameră de război" a Facebook a ajutat la descoperirea celei mai recente campanii de influenţă legată de Iran.

Unitatea Facebook din California este punctul central al luptei împotriva dezinformării şi manipulării pe reţeaua de socializare.