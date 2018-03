Factori care îţi taie cheful de sex şi la care nu te-ai fi gândit

Era o vreme in care amandoi abia asteptati sa ajungeti in dormitor si sa va dati hainele jos. Acum, acele vremuri sunt de mult apuse. Iar daca suferi de sindromul "Nu am chef in aceasta seara" (libido scazut), specialistii in relatii de cuplu, spun ca nu esti un caz rar. Spre exemplu, numai in SUA peste 40 de milioane de femei se confrunta cu o dorinta sexuala scazuta.