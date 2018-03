Fantezii erotice ale femeilor pe care bărbaţii ar trebui să le cunoască

Iti suna cunoscute aceste intrebari? Daca esti la fel ca milioanele de barbati care sunt confuzi in legatura cu ce isi doresc CU ADEVARAT femeile in pat, atunci aceste intrebari sunt absolut naturale!

Vestea buna este ca specialistii au facut mii de studii cu privire la sexualitatea feminina, care arata ca majoritatea acestora are fantezii, chiar daca nu le recunosc dechis. Vrei cateva exemple?

Iata doua dintre cele mai des intalnite fantezii sexuale ale femeilor:

1. Sexul in locuri publice

Mai mult de 75% dintre femei cred ca exhibitionismul este artistic... si erotic. Cu alte cuvinte, partidele de sex in aer liber sunt considerate extrem de atragatoare de marea majoritate a femeilor... chiar daca acest lucru ii ia prin surprindere pe multi barbati. Adevarul este ca, in timp ce exhibitionismul este una dintre cele mai suprinzatoare fantezii sexuale pe care femeile le ascund, in mod bizar barbatii considera aceasta idee nu foarte stralucita, din cauza pericolului la care se expun.

2. Dominarea sexuala

Iti vine sa crezi sau nu, in urma cu cativa ani, femeile nu doreau sa vorbeasca deloc despre aceasta fantezie sexuala. De ce? Ele sustineau ca dominarea nu era atragatoare si preferau ca ele sa detina controlul. Dar stii ceva? In anii 2012 si 2013 au fost efectuate cateva statistici printre femei, care admiteau faptul ca un barbat care preia controlul in pat este extrem de atragator. Mai mult, unele carti care descriau beneficiile unei relatii dintre un barbat mai matur si experimentat si o femeie mai tanara s-au vandut in milioane de copii pe intreg cuprinsul planetei. Si, desi nu toate femeile isi doresc sa fie dominate in pat, numarul celor ce incearca astfel de senzatii a crescut in ultimii ani si acest numar pare a se afla in continua crestere.

