Fantezii sexuale în funcţie de zodie. Ţi se potrivesc?

Berbec

Berbecul gaseste placerea in experientele bogate in adrenalina. Fanteziile lor sunt legate de sexul agresiv, dimineata, cu tras de par si lupte in pat.

Taur

Taurii vor sa se bucure pe indelete de orice experienta sexuala. Ei sunt stapaniti de simturi, asa ca fanteziile lor sexuale sunt legate de o atmosfera romantica, pasionala, cu muzica buna si mancare de calitate.

Gemeni

Gemenii sunt persoane ocupate, la ei totul este pe fuga. Drept urmare, cele mai frecvente fantezii ale Gemenilor sunt legate de sexul rapid, oral, la telefon si chiar sex in grup.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO