Fără inhibiţii, totul despre frigiditate

Putem vorbi de doua categorii de "frigiditate": cea dobandita si cea nativa. Din categoria celor care manifesta o "frigiditate nativa" fac parte acele foarte rare femei care sustin ca nu au simtit niciodata atractie sexuala pentru vreun barbat, ca nu s-au simtit niciodata sexy si nu au avut vise erotice sau dorinte. De asemenea, ele spun ca nu au simtit niciodata placere in vreo intalnire amoroasa.

"Frigiditatea dobandita" este starea de inhibare, repulsie si angoasa fata de iubirea fizica, pe care au capatat-o femeile care si-au inceput viata erotica in conditii ciudate, au suferit vreo trauma sau au fost silite sa faca dragoste cu forta (chiar daca nu violate, uneori "datoria conjugala" pe care o revendica sotii brutali poate fi denumita, pe drept cuvant, violul casnic). Tot in aceasta categorie intra si frigiditatea provocata de unele probleme de sanatate. In toate cazurile, figiditatea poate fi depasita, metodele insa difera.

