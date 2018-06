Fără violenţă: Cum să impui disciplină la preşcolari

Educatia si disciplina la copii trebuie inceputa inca de la nastere. Incetul cu incetul, cu vorbe bune, nicidecum prin impunerea cu forta sau cu violenta, copilul va invata ce are voie si ce nu sa faca acasa, in public, la scoala sau oriunde. Intre 3 si 5 ani copilul trece de la stadiul de „bebelus" dependent in mare parte de parintii lui, la cel de „individ" cu propriile ganduri, nevoi si opinii.