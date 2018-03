REŢETĂ DE POST: Fasole bătută

Mod de preparare Fasole batuta

Fasolea se spala, se pune la fiert. Cand incepe sa fiarba se scurge de prima apa si se pune la fiert in alta apa impreuna cu un cartof curatat si spalat (un mic secret pentru a reduce efectul gazelor, el se lasa in apa circa 30 min.). Intre timp, se curata ceapa, se taie marunt, se caleste in uleiul bine incins. Cand fasolea este fiarta se introduce in robotul de bucatarie impreuna cu usturoiul pisat si ulei. Fasolea se pune pe un platou si se decoreaza pe deasupra cu ceapa prajita.

