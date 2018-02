Fazele Lunii şi fertilitatea. Cum să eviţi sarcina sau cum să ramâi însărcinată în funcţie de Lună

Ritmul vietii pe pamant este influentat de fazele Lunii. S-a descoperit ca unele specii depun oua cand este Luna plina. De asemenea, hormonii feminini ating punctul maxim atunci cand este Luna plina.

Unele femei urmaresc fazele Lunii pentru a se sincroniza cu ciclul menstrual si cu perioadele de fertilitate maxima.

Fazele Lunii. Descoperirea dr. Eugene Jonas

In 1950, doctorul ceh Eugene Jonas a descoperit ca fazele Lunii influenteaza fertilitatea feminina si ca, femeile ajung la maximum de fertilitate intr-una din fazele lunare. De exemplu, femeile nascute in timpul Lunii Negre, ating punctul maxim al fertilitatii lor in a treia zi de la acest eveniment astronomic.

Fazele Lunii. Sfaturi sa folosesti fazele Lunii daca vrei sa faci sau nu un bebe

– cand Luna este in crestere, creste si nivelul de estrogen, care va atinge nivelul maxim.

– Luna plina le face pe femei mai energice si mai receptive la sex.

– cand Luna este in scadere, creste nivelul de progesteron, pregatind corpul pentru un viitor bebelus.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.