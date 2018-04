FCSB CFR CLUJ (ora 20:45) LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT

FCSB CFR CLUJ LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. Comisia Centrală a Arbitrilor a anunţat că derby-ul FCSB - CFR CLUJ va fi condus la centru de Istvan Kovacs, din Carei. Asistenţi au fost desemnaţi Octavian Şovre (Satu Mare) şi Valentin Avram (Bucureşti). Rezervă de arbitru va fi Cătălin Popa (Piteşti). DIGISPORT şi TELEKOMSPORT transmit, duminică, de la ora 20:45, FCSB CFR CLUJ LIVE VIDEO STREAM ONLINE.

Organizatorii mizează pe cel puțin 30.000 de spectatori la meciul FCSB - CFR Cluj. În funcție și de felul în care se vor vinde biletele, se va decide dacă va fi cazul sau nu să deschidă și inelul 3 de la Arena Naţională. Meciul FCSB - CFR CLUJ se joacă, duminică, de la ora 20:45, LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT.

Nicolae Dică, antrenorul lui FCSB, a declarat că "a citit" jocul rivalei CFR Cluj încă de la prima întâlnire din sezonul regulat. "Ne aşteaptă o partidă foarte importantă. O aşteptam de când am semnat, pentru că întâlnim echipa de pe locul 2 care se luptă cu noi pentru câştigarea campionatului. Este cel mai important meci al sezonului. Trebuie să fim pregătiţi din toate punctele de vedere şi să facem un meci perfect pentru a câştiga cele trei puncte. Ei nu au cu ce să vină nou. Ştiu foarte bine jocul lor. L-am citit de la primul meci cu ei. Nu au cu ce să ne surprindă. E clar că ne dorim victoria, dar important e ca după meci să rămânem pe primul loc. Campioana nu se va decide în meciul FCSB - CFR CLUJ. Dar dacă noi vom reuşi să câştigăm, vom lua o opţiune importantă pentru titlu", a spus Nicolae Dică.

"Dacă vom câştiga, vom deveni noi favoriţi la câştigarea campionatului. FCSB cred că are mai mult de un an de când nu a mai pierdut acasă. Suntem conştienţi de dificultatea acestui meci. Ei au prima şansă. Au două puncte în faţă, joacă şi pe teren propriu. În acest play-off am fost dezavantajaţi în patru din șase meciuri. Nu că au vrut, ci pentru că aşa a fost să fie. Mai am contract, rămâne de văzut ce vor cei de aici. Sunt nişte clauze. Eu îmi doresc să rămân, sper să nu se mai întâmple nimic la meciul următor ca să fac iar declaraţii. Mereu se fac speculaţii, eu nu văd de unde atâta presiune, atâtea liste. Contractul meu e clar pe doi ani, obiectivul meu nu e titlul. Şi locul 2, şi locul 3 nu sunt de neglijat. CFR Cluj e aproape de Europa, e un pas înainte", a spus Dan Petrescu despre derby-ul FCSB - CFR CLUJ, programat, duminică, de la ora 20:45.

Echipele probabile la meciul FCSB CFR CLUJ

FCSB: Bălgrădean - Benzar, Planic, Bălașa, Momcilovic - Pintilii, L. Filip - Man, Budescu, Fl. Tănase - Gnohere. Antrenor: Nicolae Dică.

CFR CLUJ: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, K. Boli, Camora - Djokovic, Hoban, Culio - Deac, Țucudean, Omrani. Antrenor: Dan Petrescu.

FCSB şi CFR CLUJ s-au întâlnit de trei ori în sezonul 2017-2018 din Liga 1. Iată rezultatele:

CFR CLUJ - FCSB 1-1 (Urko Vera 45 / Budescu 63), 21.09.2017 (tur sezon regulat)

FCSB - CFR CLUJ 1-1 (Budescu 75p / Vinicius 33), 10.02.2018 (retur sezon regulat)

CFR CLUJ - FCSB 1-1 (Culio 38p / Gnohere 90+1), 18.03.2018 (tur play-off)

Meciul FCSB - CFR CLUJ se joacă, duminică, de la ora 20:45 şi este LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. FCSB şi CFR CLUJ se întâlnesc în etapa a 7-a din PLAY OFF LIGA 1.