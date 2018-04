FCSB - CSU CRAIOVA 2018. Nicolae Dică: "Nu voi antrena Dinamo, dar la CFR Cluj aş merge"

Finanţatorul vicecampioanei, Gigi Becali, l-a anunţat că nu i se va prelungi contractul dacă nu cucereşte campionatul, iar antrenorul a anunţat deja că ar fi dispus să preia o altă echipă din Liga 1, mai puţin Dinamo.

În conferinţa de presă premergătoare partidei cu CS U Craiova, de luni, ora 20:45, Dică a anunţat că are oferte, de care Becali nu ştie. Pus sub presiune, tehnicianul a recunoscut că nu ar refuza propunerea unei echipe din Liga 1, în cazul în care va rata obiectivul cu FCSB.

Dică a susţinut că ar refuza Dinamo, din cauza rivalităţii dintre cele două echipe, dar că nu ar spune "nu" CFR-ului: "Bineînţeles! De ce să nu antrenez? Nu aş putea antrena la Dinamo, dar în rest aş putea antrena oriunde, pentru că asta e meseria pe care mi-am ales-o, sunt profesionist. Aş merge oriunde. Am spus că aş antrena oriunde. Am petrecut acolo 6 luni (n.r. - la CFR), a fost o perioadă frumoasă. Am spus că aş merge oriunde", a recunoscut Dică, în ultima conferinţă de presă.