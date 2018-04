FCSB - CSU CRAIOVA ONLINE: Nicolae Dică a făcut anunţul şocant înainte de derby. Oferta este din străinătate

FCSB - CSU CRAIOVA ONLINE: "Jucătorii trebuie să înţeleagă că suntem aproape de obiectivul de a câştiga campionatul, trebuie să facă sacrificii pentru asta. Mi-aş dori să vină multă lume la meci, avem nevoie de aportul fanilor. Eu ştiu că am contract până în 30 iunie şi voi încerca să dau totul pentru obiectiv, din vară vom vedea ce se va întâmpla. Puteam să mai am contract şi doi ani, dacă patronul nu mai voia să rămân, plătea clauzele şi plecam. Sunt la mâna mea, dacă voi avea rezultate, voi pune problema într-un fel, dacă nu, nu. Oferte am mai avut, şi chiar foarte bune, nu ştie patronul de ele. Au fost din străinătate, dar am preferat să rămân aici, că mi-am propus nişte obiective. Nu aş putea să merg la Dinamo, dar în rest aş antrena altă echipă din România cu mare plăcere", a declarat Dică, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

FCSB va întâlni CS Universitatea Craiova, luni, de la ora 20.45, în etapa a patra a play-off-ului Ligii I.