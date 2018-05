FCSB încearcă un TRANSFER-BOMBĂ: "Am primit oferta aseară!". Fotbalistul este dorit şi în Spania

Flavius Stoican, antrenorul lui CSM Poli Iaşi, a recunoscut în conferinţa de presă premergătoare meciului cu FCSB faptul că echipa sa a primit o ofertă oficială din partea bucureştenilor pentru albanezul Kamer Qaka.

"Aseară, târziu, am primit o ofertă din partea FCSB pentru Qaka. Tot aseară am primit o altă ofertă pentru jucător de la Zaragoza. Rămâne de asemenea şi oferta de la Craiova. Noi vrem să-l ţinem, dar dacă nu vom putea să supravieţuim, atunci vindem. Oferta este sub 500.000 de euro", a spus Flavius Stoican.

Qaka (23 ani) a strâns în acest sezon 29 de meciuri pentru CSM Poli Iaşi.