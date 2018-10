FCSB s-ar putea desfiinţa, gaură financiară de 36 milioane de euro. Planul de rezervă al lui Gigi Becali

Cea care l-ar fi convins pe Becali să-l pună pe Pompiliu Stoica la echipă ar fi fost Anamaria Prodan, ceea ce nu i-a convenit lui Geambazi, care a motivat că se retrage din acționariat din cauza unui conflict de interese, pentru că ar urma să devină acționar majoritar la FCSB Academy. Acesta ar urma să fie un club distinct, care ar concura în competițiile interne chiar cu grupele de copii și juniori de la FCSB.

Vasile Geambazi a preluat și Academica Clinceni, din Liga secundă, potrivit sursei citate. Dacă se va retrage de la grupele de juniori de la FCSB, Geambazi va rămâne acționar doar la Clinceni. Cu toate acestea, dacă Becali ar putea "plasa" la Academica o altă persoană de încredere, care să figureze în acte.

"FCSB nu are patrimoniu 37 de milioane de euro. E clar faliment dacă se dă decizia asta. Cum ceri 3,7 milioane de euro pe an când tu ai marca de 3-4 ani şi ai făcut 40.000 de euro pe an? Nu se poate. Dacă va fi așa, e faliment. clar", spunea Becali când s-a dat prima decizie a instanței.

Prejudicii de 36 de milioane de euro, cerute lui Becali, în primă instanță

Dacă va pierde definitiv și acest proces, Becali va fi nevoit să achite celor de la CSA prejudicii în valoare de 36 de milioane de euro, așa cum a stabilit o primă instanță. În consecință, așa cum a spus la Digi Sport, Becali ar urma să bage în faliment actuala FCSB, pentru că "eu nu pierd bani din fotbal": "Ce crezi? Că sunt bolnav? Păi dacă pierd 5 milioane în fotbal, crezi că mai țin echipa? Vă înșelați! Nu sunt bolnav la cap ca să bag bani la fotbal. Nu mai sunt. Eram bolnav, nebun, dar nu mai sunt. Eu sunt om sănătos. Dacă pierd bani la fotbal, i-o dau lui Talpan. Vă dau cuvântul meu de onoare. Pentru ce să fac fotbal? I-o dau, cine vrea, cine o fi. O las! Mai scot ce mai scot, 7 lei, 15 lei, un milion, ce mai pot, faliment și gata”, a spus Becali, imediat după meci, în EXCLUSIVITATE la Digi Sport.

Planul lui Becali este de multă vreme luat în calcul, ca variantă de "back up", în caz că pierde definitiv procesele cu CSA. Inițial, în loc de Academica Clinceni, Becali dorea să facă "mutarea" cu Metaloglobus, o altă echipă din Liga secundă. Astfel, dacă va fi pus să plătească acele despăgubiri, Becali se va asigura că Armata nu va avea ce să-i "ia", din moment ce jucătorii importanți vor fi trecuți pe altă societate.

Un motiv în plus care ar duce la acest scenariu ar fi acela că Mihai Stoica nu a fost prezent la ultimul antrenament al lui FCSB înaintea derby-ului cu Universitatea Craiovei, preferând să asiste la derby-ul Ligii a 2-a, Academia Clinceni-Chinda Târgovişte 0-1.

36 de milioane de euro este suma cerută ca despăgubiri de CSA Steaua pentru că FCSB ar fi folosit, marca Steaua fără drept, din 2003, când Becali a preluat controlul echipei. În plus, Armata a câștigat și exclusivitate asupra numelui Steaua.

Dacă armata va avea câștig de cauză, despăgubirile pe care ar urma să le plătească FCSB ar însemna bugetul pe aproape 3 ani al echipei. Cu toate acestea, dacă prejudiciul cerut ar fi mai mic, în urma apelului, Becali ar urma totuși să încerce să achite o sumă în jur de 5 milioane de euro doar pentru a păstra marca FCSB, datorită coeficientului european, care permite echipei să aibă șanse mai mari de a juca în grupele Champions League sau Europa League, acolo unde sunt bani mulți.