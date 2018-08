FCSB - SEPSI ONLINE: Noua achiziţie nu l-a recunoscut pe Gigi Becali la telefon. Detalii despre transferul momentului

FCSB - SEPSI ONLINE: "A fost o surpriză plăcută. Ieri eram pe drum spre Giurgiu şi am fost sunat de domnul Argăseală să vin la Bucureşti înapoi. A fost visul meu de mic copil să ajung la Steaua. L-am recunoscut pe domnul Argăseală, am mai vorbit cu dânsul, i-am recunoscut şi vocea. Pe domnul Gigi Becali când m-a sunat nu l-am recunoscut. Nu aveam nici semnal, eram pe Centură şi când mi-a spus cine e n-am înţeles prima oară şi s-a întrerupt şi după l-am sunat eu pe dânsul şi am stat de vorbă puţin. Ieri am fost sunat, probabil după meciul lor din Liga Europa s-a discutat, nu ştiu mai multe detalii, s-a rezolvat foarte repede. N-a fost nicio problemă din partea mea. Nu era mare lucru de discutat, nu a durat mult. Dacă stau să privesc ultimele trei sezoane, am jucat foarte bine, am fost căpitanul echipei Astra Giurgiu, mă aşteptam să merg la o echipă mai bună, cu pretenţii mai mari”, a spus Stan.

El a vorbit şi despre cum a fost primit la FCSB: “Am fost primit bine. Chiar Raul mi-a spus că trebuie să mergem la film, să plătesc. Îi zic: ‘Vezi că eu am venit de la Astra, n-am luat banii de două luni şi e cam greu’. Dar asta este, dacă aşa s-a procedat aici trebuie să fac la fel”.

Referitor la eventuale critici din partea lui Gigi Becali, Alexandru Stan a spus că trebuie să aibă un caracter puternic şi să meargă mai departe.

Stan consideră că meciul cu Sepsi, din Liga I, va fi foarte greu, la fel şi dubla cu Rapid Viena, din play-off-ul Ligii Europa. “Orice e posibil, în fotbal se pot face minuni. Cu Rapid Viena o să fie foarte greu, dare u cred că avem şanse destul de mari. Sunt foarte pregătit să joc. Mâine o să fie un meci foarte greu, pentru că eu am jucat deja cu ei. Niciun meci nu o să fie uşor în campionat pentru că toată lumea când joacă cu FCSB îşi dă viaţa”.

Dică: Aveam nevoie mare de Stan pentru meciul cu Rapid Viena. Roman e un jucător cu experienţă şi cred că ne va ajuta

Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că avea mare nevoie de Alexandru Stan în vederea dublei cu Rapid Viena, din play-off-ul Ligii Europa, iar celălalt jucător achiziţionat de gruparea bucureşteană, Mihai Roman, va fi şi el de ajutor, fiind experimentat.

“Sunt jucători cu experienţă, care au avut evoluţii bune în campionatul României. Sper să ne ajute cât mai mult aceşti doi jucători. Este clar că aveam nevoie de jucători cu experienţă. Am ales jucători români pentru că îi cunoaştem foarte bine din campionatul României. Aveam nevoie de un fundaş stânga pentru că la meciul cu Rapid Viena Junior este suspendat, Momcilovici o lună de zile nu va putea să evolueze şi aveam nevoie de un jucător în partea stângă pe care să-l cunoaştem foarte bine. Aveam nevoie mare de Stan, pentru că nu aveam fundaş stânga pentru meciul cu Rapid Viena. Roman este un jucător cu experienţă care a jucat şi în Europa, în România a avut evoluţii foarte bune şi eu cred că ne va ajuta”, a spus Dică.

El a precizat că nu crede că, după venirea celor doi, Dennis Man va fi transferat la altă grupare. “Sper că vom intra în grupele Ligii Europa şi dacă vom intra în grupe chiar avem nevoie de dubluri pe posturi”.

Nicolae Dică a menţionat că, dacă echipa va ajunge în grupele Ligii Europa, este posibil să mai vină jucători. Dubla cu Rapid Viena va fi foarte dificilă, în opinia sa. “Nu am avut stare, m-am uitat la jocul lor cu cei de la Bratislava. Sunt o echipă puternică, mai bună decât cei de la Split, dar cu un joc diferit de cei de la Split. Patronul este optimist mereu, dar vom avea două meciuri foarte grele”.

Dică a vorbit şi despre faptul că Gigi Becali a spus că Florin Tănase nu are calităţi de căpitan: “Nu s-a discutat acest lucru, Tănase cât timp a fost în teren a fost căpitan de echipă. Are o problemă la gambă de la meciul cu Split şi nu va fi apt pentru meciul de mâine”.

În ceea ce îl priveşte pe Nedelcu, rănit la nas la ultimul meci de un obiect aruncat din tribună, tehnicianul a spus că acesta va trebui să poarte o mască aproximativ două săptămâni.

Nicolae Dică a mai declarat că meciul din etapa a cincea, cu Sepsi, va fi dificil. “Un meci foarte greu pentru noi, întâlnim o echipă care a început foarte bine campionatul, o echipă care joacă un fotbal ofensiv. Sunt o echipă care pe faza ofensivă au jucători care pot face diferenţa, o echipă agresivă, care îmi place în acest moment. Va fi o partidă foarte grea. Trebuie să fim concentraţi pentru acest joc, meciul cu Split a trecut. Trebuie să câştigăm cele trei puncte pentru că avem ca obiectiv principal câştigarea campionatului”, a afirmat el.