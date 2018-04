FCSB (Steaua) - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE 2018 STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT (20.45): Finala campionatului!

FCSB (Steaua) - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE 2018 STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Meciul din etapa a 7-a a play-off-ului e considerat drept "finala campionatului". Echipa lui Dică e în fruntea clasamentul, 42 de puncte, iar cea a lui Dan Petrescu e situată pe poziţia secundă, 40 de puncte.

Pe lângă miza punctelor există şi orgolii. Cele două tabere au purtat un adevărat război al declaraţiilor şi chiar s-a ajuns la comisii, fiecare cerând sancţionarea drastică a rivalei, Gigi Becali chiar dorind excluderea CFR-ului din campionat.v

După săptămâni întregi în care spiritele s-au inflamat din cauza declarațiilor venite din ambele părți, a venit și momentul adevărului la duelul care a ținut capul de afiș de-a lungul întregului sezon. 1-1 a fost scorul în precedentele 3 întâlniri din actuala stagiune, dar de această dată ucrurile sunt mai încinse ca niciodată, pentru că egalul nu mai mulțumește pe nimeni.



"Ne aşteaptă o partidă foarte importantă. Aşteptam acest meci de când am semnat cu Steaua. Avem ca obiectiv câştigarea campionatului şi aşteptam să vină acest meci, în care să jucăm cu echipa de pe locul 2 în acest moment şi care se luptă pentru câştigarea campionatului. E un meci foarte important pentru noi şi trebuie să fim pregătiţi din toate punctele de vedere. Trebuie să facem un meci perfect ca să câştigăm toate cele trei puncte. Întâlnim o echipă foarte bună, cu jucători cu experienţă, cu un antrenor bun, care îşi organizează foarte bine echipa, sper să reuşim un joc bun şi să câştigăm. Nu au cum să vină cu ceva nou, ştiu foarte bine jocul lor, l-am citit de la primul meci şi nu au cu ce să ne surprindă. Cu siguranţă, nu se va decide mâine campioana, dar dacă reuşim să câştigăm, vom lua o opţiune foarte importantă pentru câştigarea campionatului. E cel mai important meci al sezonului. Nu am pregătit nimic special, cum am pregătit toate meciurile aşa l-am pregătit şi pe acesta, cu maximă seriozitate, cu multă muncă şi sper ca mâine seară să se vadă lucrul acesta. Doar Cristi Tănase are o entorsă la gleznă, în rest nu avem probleme. Ştiu primul 11. Ne dezavantajează puţin că am prins acest 1 mai şi foarte multă lume plecată la mare, la munte, dar mă aştept la 30-35.000 de fani", a spus antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dică.

Echipele probabile:

FCSB: Bălgrădean - Benzar, Planic, Bălaşa, Momcilovic - Pintilii, Ov. Popescu (Filip) - Man, Budescu, Fl. Tănase - Alibec.



CFR: Arlauskis - Manea, Boli, Vinicius, Camora - Culio, Hoban, Bordeianu - Omrani, Ţucudean, Deac

"Dacă vom câştiga, vom deveni noi favoriţi la câştigarea campionatului. FCSB cred că are mai mult de un an de când nu a mai pierdut acasă. Suntem conştienţi de dificultatea acestui meci. Ei au prima şansă. Au doua puncte în faţă, joacă şi pe teren propriu. Nu-mi place să vorbesc la nervi. Cu echipa nu discut niciodată la nervi, pot să spun lucruri care deranjează pe toată lumea. Din cauză că sunt antrenor, trebuie să vorbesc după meci. E obligaţia mea, chiar dacă nu e un avantaj. Îmi doresc foarte mult să câştig", a anunţat şi tehnicianul CFR-ului, Dan Petrescu.



CIFRE:



FCSB vs CFR Cluj în Liga 1: 49 jocuri - 20 victorii FCSB - 18 remize - 11 victorii CFR Cluj



Palmares cu FCSB gazdă: 24 jocuri - 13 victorii FCSB - 8 remize - 3 victorii CFR



Dan Petrescu vs FCSB în Liga 1: 14 jocuri - două victorii - 5 remize - 7 înfrângeri.



Nicolae Dică a luat campionatul şi-n tricoul CFR-ului în sezonul 2009-2010.

Istvan Kovacs arbitrează finala campionatului

Istvan Kovacs arbitrează finala campionatului FCSB – CFR Cluj. Centralul din Carei va fi ajutat de asistenţii Octavian Şovre (Satu Mare) şi Valentin Avram (Bucureşti). Rezervă de arbitru va fi Cătălin Popa (Piteşti), iar observatorul partidei a fost numit Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea).

