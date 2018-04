FELICITARI DE PASTE 2018. Alege să trimiţi cele mai frumoase FELICITARI DE PASTE

Fie ca sfânta sărbătoare a învierii Domnului să vă aducă cele patru taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Un Paşte Fericit!

Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aduca renaşterea credinţei, speranţei, bucuriei cu bunătate şi căldură în suflete! Hristos a Înviat!

FELICITARI DE PASTE 2018. Alege să trimiţi cele mai frumoase FELICITARI DE PASTE

Lumina Sfintei Învieri să pătrundă în sufletul şi în inimile voastre bucurându-vă de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!

Învierea Domnului să-ţi umple sufletul de lumină, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase şi inima de iubire! HRISTOS A ÎNVIAT!

FELICITARI DE PASTE 2018. Alege să trimiţi cele mai frumoase FELICITARI DE PASTE

Învierea Domnului să vă aduca armonie în casă şi în gând, împăcare şi regăsirea înţelepciunii în sânul familiei. Hristos a înviat!

Fie ca Paştele să-ţi întârească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!

FELICITARI DE PASTE 2018. Alege să trimiţi cele mai frumoase FELICITARI DE PASTE

Fie ca de Inviere sa primesti lumina sfanta in casa si in inima, credinta si bucurie in suflet! Paste Fericit !



Un ingeras din cer coboara, se roaga-n taina, apoi zboara. De acolo de sus el ne trimite: Un zambet bland, o raza calda si trei cuvinte: Hristos a Inviat!

In Sfanta Noapte a Invierii, cand clopotele bat, sa stam impreuna cu cei dragi, cu lumanari aprinse si cu sufletul curat sa spunem: Hristos a Inviat !

Iepurasul mustacios, e de Paste norocos. Nu-ti lasa cadou in ghete, are el alte secrete: pasca, oul inrosit, cozonacul, mielul fript si un Paste Fericit !



Fie ca Sfanta Sarbatoare de Paste sa va aduca lumina si liniste sufleteasca. Sa va vegheze ingerii pacii si iertarii iar frumoasa primavara sa va intre in suflet. Paste Fericit !

FELICITARI DE PASTE 2018. Alege să trimiţi cele mai frumoase FELICITARI DE PASTE

De Paste iti doresc sa dai de oul incondeiat castigator, de cozonacul pufos, de vinul dulce si de toti prietenii adevarati, cu care sa ciocniti oua inrosite si sa spuneti: Hristos a Invitat !

Fie ca Domnul Nostru Iisus Hristos sa te binecuvanteze cu ocazia Sfintei Sarbatori Pascale iar ca Invierea sa iti daruiasca un nou inceput, belsug, sanatate si multe bucurii. Paste Fericit !

16 iepurasi: 8 se spioneaza, 5 sunt la somnic si frumos viseaza, 2 mai albiori dau cadou de Sarbatori iar ultimul a citit: Un Paste Fericit!

FELICITARI DE PASTE 2018. Alege să trimiţi cele mai frumoase FELICITARI DE PASTE. Ai ales FELICITARI DE PASTE 2018. Alege să trimiţi cele mai frumoase FELICITARI DE PASTE.