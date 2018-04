FELICITARI DE PASTE 2018. Cele mai frumoase mesaje de Paste pentru cei dragi

FELICITARI DE PASTE 2018. Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!

Felicitări de Paște 2018 Felicitare cu iepuraș și ouă de Paște 2018, un mod drăguț de a spune „Hristos a înviat!"

Felicitările cu imagini de Paște sunt printre modalitățile preferate ale oamenilor de a face o urare. Un mesaj drăguț, cu "Paște fericit!" sau "Hristos a Înviat", însoțit de o fotografie inspirată poate cea mai frumoasă surpriză pentru cei dragi. Felicitările cu urări de Paște pot fi publicate pe Facebook sau trimite prin e-mail, familiei, colegilor, profesorilor sau șefilor.

Cele mai frumoase mesaje de Paște

Am adunat pentru tine cele mai frumoase mesaje și urări de Paște, pentru ca tu să faci o urare inspirată duminică, 8 aprilie. Iată care sunt acestea:

"Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să vă aduca cele patru taine divine: încredere, lumină, iubire, speranță. Un Paște Fericit!"

"Lumina Sfintei Invieri sa patrunda in sufletul si in inimile voastre, bucurandu-va de minunea Invierii Domnului nostru Iisus Hristos!"

"E totul gol, lipsit de miez. Nu e iubire, nu e crez, ce este bun e aruncat. E-o lume noua, in pacat, ca uiti sa ierti, ce-i de iertat chiar de HRISTOS A INVIAT!"

"Invierea Domnului sa-ti umple sufletul de lumina, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de ganduri frumoase si inima de iubire! HRISTOS A INVIAT!"

"Azi, in zi de sarbatoare sa coboare linistea si pacea. Minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viata si sa va aduca renasterea credintei, sperantei, bucuriei, cu bunatate si caldura in suflete! Hristos a Inviat!"

"Dumnezeu sa va dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, o binecuvantare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grija si un raspuns la fiecare intrebare! Invierea Domnului sa iti aduca in suflet bucurie si iubire. Paste fericit, alaturi de cei dragi!"

"Fie ca Pastele sa-ti intareasca increderea si speranta! Hristos a inviat!"

"Cei care se razboiesc sa aduca pace, cei care se urasc sa stie sa iubeasca, iar cei bogati sa invete sa daruiasca. Hristos a inviat!"

"Poate o sa ti se para complet lipsit de originalitate, dar stii ca vorbele simple sunt si cele mai frumoase. Asa ca Hristos a inviat!"

"O singura data pe an e Pastele. O zi speciala, imbogatita de aroma bucatelor traditionale si parfumul florilor de primavara si al tau! Paste fericit!"

"Pentru unii, Pastele e un moment de intregire a familiei, in care isi doresc pace si bucurie. Pentru altii, e o zi in care se distreaza ceva mai mult sau scapa de serviciu ori de scoala. Pentru mine e pur si simplu o zi minunata, pe care vreau sa o impartasesc cu voi. Paste fericit!"

"Bucuria vine din lucruri marunte. Linistea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecaruia. Paste Fericit!"

"E atata lumina in jur, pentru fiecare dintre noi. Lasa lumina sa intre in casa sufletului tau si te vei simti cu adevarat implinit. Hristos a inviat!"

"Fie ca sfanta sarbatoare a Invierii Domnului sa-ti aduca cele patru taine divine: incredere, lumina, iubire, speranta. Clipe de neuitat alaturi de cei dragi si numai realizari! Paste fericit!"

"Redescopera sentimentele sincere ce ti se adapostesc in suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste si sprijin si la fel de iubitor si plin de caldura cum numai tu stii sa fii! Paste fericit!"

„Îmi doresc ca primăvara asta să te am aproape și să îmi luminezi viața. Pentru mine, miracolul sărbătorii rămâne iubirea dintre oameni și puterea de a face lumea mai frumoasă prin dragoste. Paști minunate."

Mesaje de Paște haioase

“Paste mielul fericit, oul sade inrosit, de rusine s-a scumpit. Iubitul iepuroi sa-ti aduca euroi, fericire, sanatate, mult noroc si spor la toate!”

“Iepuroiul nu mai vine, ca nu prea se simte bine. A aflat din Parlament ca e criza in buget. Asa ca s-a imbatat, ca sa nu fie crizat! PASTE FERICIT!”

„Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.”

“Să paştem cât de mulţi, să paştem toţi de-o dată, chiar dacă iarba nu-i legală, măcar e tolerată.”

“16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou Paşte fericit!”

“De Paşte să iei de poftă, nu să mănânci de foame, carnea de miel are cam 200 de calorii la suta de grame.”

“Mai bine dau mesaje de Paşte decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale.”

“Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.”

„Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Înviat!”

„Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!”

„Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un MESAJ DE PAŞTE”

„De Paşte te provoc la un concurs de spart ouă. Am o presimţire că voi fi cel mai bun sau că te voi lăsa să câştigi dacă iepuraşul mă va umple de generozitate şi compasiune! Ce zici? Te bagi?”

„Poţi să te maturizezi, să te cultivi, dar nu vei putea renunţa niciodată la bunătăţile mesei de Paşte!”

Mesaje de Paște pentru profesori

“Invierea Domnului sa va aduca armonie in casa si in gand, impacare si regasirea intelepciunii in sanul familiei. Hristos a inviat!”

“Sfintele sarbatori de Paste sa va aduca liniste in suflet, multa bucurie, sanatate, fericire si puterea de a darui si ajuta semenii. Hristos a Inviat!”

“Fie ca lumina Invierii Mantuitorului sa va inunde casa si sa va aduca numai armonie, fericire si multa iubire. Paste fericit!”

„Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!”

„Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa înbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet.”

„Sărbători frumoase, căldură și dragoste. Învierea să vă aducă mii de minuni, milioane de bucurii și dragoste infinită. Cu multă prețuire”

„Clopotele Învierii să vestească o primăvară frumoasă, încărcată de bucurii și de speranțe, energie nouă și lumină caldă. Vă dorim din suflet să aveți parte de minuni și să prețuiți momentele frumoase alături de cei pe care îi iubiți.”

„Fie ca urările să vi se întoarcă înzecit! Să vi se întoarcă dragostea, gândurile bune și fiecare lucru minunat pe care îl faceți, să vă fie cei dragi alături și să vă bucurați de lumina învierii împreună.”

Felicitări de Paște text

„M-a contactat iepuraşul şi mi-a zis că eu o să fiu cadoul tău de Paşte.”

„Iepuraşi nenumăraţi/ Să îţi sară buclucaş/ Drept pe covoraş.”

“Învierea Domnului să îți aducă în suflet bucurie și iubire. Paște Fericit alături de cei dragi!”

“Cu lumânări aprinse și sufletul curat, să spunem împreună HRISTOS A ÎNVIAT!”

TRADIȚII ȘI SUPERSTIȚII ÎN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR

Urări de Paște serioase

„Fie ca sfânta sărbătoare a învierii Domnului sa vă aducă cele patru taine divine: încredere, lumina, iubire, speranţa. Un Paste Fericit!”

„Azi, in zi de sărbătoare sa coboare liniştea si pacea. Minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viaţa si sa va aducă renaşterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunătate şi căldura in suflete! Hristos a Înviat!”

„Lumina Sfintei Învieri sa pătrundă în sufletul si in inimile voastre bucurându-vă de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!”

„Învierea Domnului sa-ti umple sufletul de lumina, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase si inima de iubire ! HRISTOS A INVIAT!”

„Învierea Domnului să vă aducă armonie in casa si în gând, împăcare si regăsirea înţelepciunii în sânul familiei. Hristos a înviat!”

„Fie ca urările să vi se întoarcă înzecit! Să vi se întoarcă dragostea, gândurile bune și fiecare lucru minunat pe care îl faceți, să vă fie cei dragi alături și să vă bucurați de lumina învierii împreună.”

„Iisus a venit pe lume pentru a ne darui viata , astfel incat fiecare dintre noi sa se bucure de clipele de traire de pe pamant si de vesnicia din in ceruri. Un Paste fericit!”