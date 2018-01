Feng Shui 2018. Ce culori să porţi în Anul Câinelui de Pământ pentru a avea noroc tot anul

Feng Shui 2018. Culorile norocoase in Anul Cainelui de Pamant

Pentru a echilibra surplusul elementului Pamant (elementul central al Anului Cainelui), se recomanda culorile care simbolizeaza elementul Lemn (verde) si elementul Apa (albastru si negru).

Aceste culori pot influenta pozitiv destinul in 2018, au energii benefice si ajuta la creativitate. Daca nu esti mare fan al acestor culori, afla ca poti utiliza alternative de Foc sau Metal, reprezentate de culorile rosu, alb si auriu.

Feng Shui 2018. Culori norocoase in functie de zodie

Iata care sunt culorile pe care specialistii in feng shui recomanda sa le porti (sau sa le utilizezi la decorarea casei si biroului), in functie de zodia din horoscopul chinezesc in care te-ai nascut.

