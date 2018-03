Feng shui pentru armonia casei tale: Ce trebuie sa stii despre bambus. Reguli de ingrijire

Daca tot ti-ai achizitionat o astfel de planta, ai grija de ea. Desi bambusul este o planta destul de toleranta, indiferent de mediu, totusi, are nevoie de atentie si de iubire.

Atinge planta, vorbeste cu ea, arata-i dragostea ta. Ea iti va oferi in schimb vitalitate si putere.

De ce este considerat bambusul un element de noroc in feng shui?

Bambusul este in sine o planta formidabila, care aduce pace si energie pozitiva in casa. Are propria sa intelepciune si poti invata de la el cum sa fii flexibil si cum sa te deschizi in interior pentru ca spiritul sa renasca.

Este indicat sa ai in casa fie planta ca ornament, fie un fluier din bambus, chiar si podea din bambus. Energia lui va emana oricum.

Bambusul mai este considerat norocos pentru ca in el se regasesc toate cele cinci elemente feng shui: Lemn (bambusul se inscrie el insusi in aceasta categorie), Pamant (bambusul creste in pamant), Apa (il uzi), Foc (ii pui un simbol feng shui de culoare rosie sau o funda rosie), Metal (vasul de sticla in care se tine bambusul intra in categoria Metal. Daca il tii in vase de plastic sau ce ceramica, atunci este indicat sa pui in bambus o moneda feng shui sau o figurina de metal).

Si numarul lujerelor de bambus din ghiveci este important. In functie de capitolul la care vrei sa resimti unele imbunatatiri, iata de ce trebuie sa tii cont: 3 bambusi – pentru fericire, 5 – pentru sanatate, 2 – pentru dragoste si casatorie, 8 – pentru bunastare si abundenta, 9 – pentru noroc.

Cum se ingrijeste bambusul

Apa filtrata

Bambusul are nevoie de apa din abundenta, daca se poate de ploaie sau filtrata. Daca nu ai posibilitatea de a filtra apa uda-l cu apa care a stat 24 de ore intr-un vas deschis pentru a se decanta si a elimina clorul. Desi are nevoie de lumina nu-i trebuie lumina directa a soarelui.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.