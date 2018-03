Fetiţa înecată de mamă în baie, condusă pe ultimul drum. Detalii cutremurătoare ies la iveală

Este durere mare lângă sicriul copilei de 4 ani, care a fost ucisă de propria mamă. Familia o va conduce astăzi pe ultimul drum. Tatăl fetiţei nu înţelege nici acum ce s-a putut întâmpla cu soţia lui. El spune că soţia lui îşi iubea enorm copilul şi o alinta.

Mama fetiţei le-a povestit anchetatorilor că a recurs la acest gest disperată fiind că soţul său vrea să divorţeze şi că nu ştia cum va fi viaţa lor după divorţ. Magistraţii Tribunalului Timiş au decis, joi, arestarea preventivă pentru 30 de zile a educatoarei Oana Neț. Pentru fapta sa, femeia riscă până la 25 de ani de închisoare.

Potrivit procurorilor care au cerut arestarea preventivă a educatoarei care şi-a ucis fiica de patru ani în baie, oribila crimă a avut loc în jurul orei 17.30. Femeia se afla împreună cu fiica, în baia din locuinţa acestora. Copila de 4 ani se spăla și se juca în cadă, moment în care mama ei a împins-o cu capul sub apă şi a ţinut-o acolo până când fetiţa a decedat.

"Au intrat amândouă în baie, ocazie cu care i-a pregătit cada, umplând-o cu apă, după care fetița a intrat în vană. La un moment dat, probabil cu gândul că dacă ea și fiica sa vor muri, o să scape de stresul și situația tensionată din familie pe care o crea soțul ei, precum și de frica să nu fie amăgită din nou de acesta și astfel pentru a scăpa de incertitudinea în care a ajuns să trăiască, a ținut-o pe fetița ei cu capul sub apă", se arată în referatul cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive.

Imaginea groazei de care criminaliștii au avut parte atunci când au intrat în baia unde educatoarea și-a ucis copilul i-a marcat atât de puternic încât unii dintre ei nu și-au putut stăpâni lacrimile. Lacrimi de durere îi curg acum și femeii, potrivit anchetatorilor, care spun că aceasta a plâns toată noaptea în arest și nu își explică gestul pe care l-a făcut.

Tatăl copilei este şi el în stare de şoc. Nu înţelege cum s-a putut întâmpla o aşa nenorocire. El a povestit anchetatorilor că a venit acasă de la muncă undeva după ora 18.30, dar nu a văzut nimic ciudat în casă. El a crezut că soţia lui şi fetiţa sunt plecate la bazinul de înot.

"Atunci când a ajuns acasă de la muncă, undeva după ora 18.30, a constatat că ușa de la baie era încuiată, însă nu și-a făcut probleme deoarece știa că soția trebuia să o ducă pe fetiță la înot la ora 17n00, la un bazin de pe strada Teiului. S-a gândit astfel că înainte de apleca, soția sa a încuiat ușa de la baie ca de obicei pentru ca bunica lor să nu intre și să facă baie, întrucât aceasta din urmă avea apoi probleme să iese singură din cadă. Ulterior a plecat din nou la șantier, unde a stat aproximativ o oră, timp în care și-a pus semne de întrebare pentru că soția sa nu-i răspundea la telefon. Când a ajuns din nou acasă, a văzut că poliția a ajuns deja la fața locului, iar fetița sa era întinsă pe jos, în stare de inconștiență, pe holul ce ducea spre baie. Totodată, soția sa era imobilizată de polițiști, lângă ușa de la baie", se mai arată în referat.

Străbunica fetiţei a povestit procurorilor că le-a văzut pe cele două intrând în baie, după care, ulterior, întrucât nu a auzit vreun zgomot sau țipete, a crezut că acestea au plecat la bazinul de înot.

"În finalul declarației sale, martora a menționat că nu cunoaște motivul ce a determinat-o pe inculpată să-și înece fiica, precizând totodată că ea nu l-a văzut pe nepotul său să o lovească pe soția lui sau pe fiica sa", se arată,în reerat.

În referat se regăsește faptul că polițiștii au ajuns la faţa locului la 6 ore după oribila faptă.

"Organele de poliție de la P.M.T. – Secția 4 s-au deplasat la fața locului ca urmare a sesizării făcute la 112 de mama minor ei, respectiv de NOR , în care a recunoscut operatorilor că și-a ucis fetița și ca atare, a solicitat prezența organelor de anchetă la fața locului, au găsit-o pe inculpata NOR închisă în baie. Aceasta le-a înmânat apoi prin gemulețul de aerisire de la baie cheia. Întrucât nu au reușit să deschidă ușa cu respectiva cheie, au procedat la spargerea ușii cu piciorul, moment în care, la fața locului a ajuns și un echipaj de la SMURD. În continuare, au constatat că inculpata NOR s-a lipit de chiuvetă, iar în cada plină cu apă au observat-o pe minoră inconștientă, cu fața în sus și cu mâinile îndepărtate. Ulterior, un membru de la SMURD a scos-o pe fetiță din cadă și a așezat-o pe hol pentru a-i acorda măsuri de prim ajutor, încercând inclusiv să o resusciteze", se arată în referat.

Educatoarea care şi-a ucis copilul a povestit anchetatorilor ce s-a întâmplat marţi seara.

"Mama victimei a recunoscut că ea este autoarea faptei, descriind totodată condiţiile, împrejurările şi modul concret în care a procedat la înecarea fiicei sale. În acest sens a arătat că, în după-amiaza zilei de 13.03.2018, în jurul orei 1720, a venit cu fiica sa acasă de la grădiniță, având de gând să-i facă mai întâi un duș și apoi să o ducă la bazinul de înot. Ulterior, au intrat amândouă în baie, ocazie cu care i-a pregătit cada, umplând-o cu apă, iar fiica sa punând șampon, după care fetița a intrat în vană. La un moment dat, probabil cu gândul că dacă ea și fiica sa vor muri, o să scape de stresul și situația tensionată din familie pe care o crea soțul ei, precum și de frica să nu fie amăgită din nou de acesta și astfel pentru a scăpa de incertitudinea în care a ajuns să trăiască, a ținut-o pe fetița ei cu capul sub apă.

Inculpata a arătat apoi că, nu-și amintește cum a reacționat fiica ei în acele momente, și dacă s-a zbătut sau nu în timp ce o ținea cu tot corpul și capul sub apă. Mai mult, nu s-a mai gândit deloc la fetiță și ce s-a întâmplat cu ea, singurul ei gând fiind acela de a dispărea, adică de a muri, scop în care, a luat o sticlă din plastic din dulăpiorul din baie, ce conținea erbicid, după care a băut circa jumătate din ea. De asemenea, a încercat să-și taie venele cu un cater, însă nu a reușit, iar ulterior a încercat să-i taie venele și fiicei sale. În continuare, a intrat într-o stare de semiconștiență, din care și-a revenit undeva în jurul orei 2200. Când s-a trezit din acea stare, a realizat ce a făcut, mai exact că și-a omorât copilul, motiv pentru care a sunat la 112 și a anunțat incidentul. Ulterior, un polițist a spart ușa și a pătruns în baie, alături de o persoană de la SMURD", se arata in referat.

Psihiatrii au ajuns la concluzia că femeia a avut discernământ atunci când şi-a omorât copilul cu sânge rece. Ea era educatoare de mai mulți ani la o gradinita, în localitatea Murani, din Timiş. De trei săptămâni intrase în concediu fără plată. Se plângea că naveta este foarte obositoare, iar salariul este mic, aşa că îşi căuta un alt loc de muncă.

"A fost o persoană calmă, liniştită a interacţionat cu părinţii şi copiii de vârstă preşcolară, nu a arătat că ar fi o persoană cu tulburări mentale", a declarat Aura Danielescu, inspector general şcolar Timiş.

După ce și-a ucis copila, femeia a băut o substanţă cu scopul de a-și lua viața. Medicii au reușit să o salveze însă. Bunicii și tatăl se pregătesc acum să o înmormânteze pe micuță.