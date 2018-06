Fiica lui Nicu Barbu, lăutarul care s-a sinucis, SCRISOARE CUTREMURĂTOARE: "Ai luat cu tine tot..."

Cătălina, fata lui Nicu Barbu, are doar 14 ani, iar gestul extrem al acestuia o va marca pentru totdeauna. Găsindu-și cu greu cuvintele, adolescenta a așternut pe Internet o scrisoare extrem de emoționantă.

"Tati, ai plecat și ai lăsat în sufletele noastre un văl de amărăciune. Ai luat cu tine tot: iubirea, speranța, tot. Nu m-am gândit nici măcar o clipă la viața fără tine, căci mi se părea absurd, și mi se rupe inima când mă gândesc că acum viața fără tine trebuie să fie viața pe care o trăiesc. Vreau să-ți mai simt încă odată suflarea caldă și privirea iubitoare. Vreau să vii înapoi tati, să știu că mereu am să-ți am iubirea prin fapte. Tati, nu mai am cuvinte, durerea mea nu se mai exprimă în cuvinte, tati! Dumnezeu să-ți dea liniște acolo în ceruri și să te gândești mereu la noi, să ne veghezi de acolo de sus!”, a scris Cătălina, fiica lui Nicu Barbu, pe pagina ei de Facebook.

„Fii tare copil frumos Dumnezeu sa va ajute sa treceți peste aceasta durere!”, „Dumnezeu sa îl ierte!”, ” Îmi pare rău pentru pierdere, Dumnezeu sa îl ierte” sunt trei dintre mesajele primite de la prieteni.