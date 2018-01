Finala Australian Open 2018. Cum s-a pregătit Wozniacki pentru meciul cu Simona Halep: Am fost la cazino!

Finala Australian Open 2018. Întrebată despre cum se pregăteşte de marele meci, Caroline Wozniacki a răspuns: "Totul va fi la fel. Voi intra pe teren, voi lovi câteva mingi, voi încerca să-mi intru în ritm şi să transpir un pic. Pe lângă asta, vreau doar să mă relaxez, să trag un pui de somn, să merg la masaj. Nimic deosebit nu se va întâmpla".



În plus, daneza a dezvăluit şi cum şi-a petrecut timpul liber la Melbourne. "Am fost la cazinou de câteva ori, am şi câştigat câteva sute de dolari. Sunt pe plus până acum. Poate mai mergem să jucăm câteva sute, să vedem cum merge şi de data asta", a mai spus Wozniacki.

Finala Australian Open 2018, Simona Halep - Caroline Wozniacki se va juca sâmbătă dimineaţă, de la ora 10.30.