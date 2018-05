FINALA EUROVISION 2018, transmisă în direct de la Lisabona. Vezi cine sunt finaliştii, România a ieşit din concurs

În 2018, România a fost reprezentată la Eurovision de trupa The Humans, cu melodia "Goodbye", dar nu s-a calificat în finală.

Sub sloganul "All aboard", Eurovision Song Contest 2018 a adus pe scena din Lisabona reprezentanţii celor 43 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Semifinalele concursului s-au desfăşurat la Lisabona, în 8 şi 10 mai.

După prima semifinală s-au calificat artiştii din Albania, Austria, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Irlanda, Israel şi Lituania.

După a doua semifinală s-au calificat artiştii din Serbia, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia, Olanda. Acestora li se alătură în finală reprezentanţii celor cinci ţări fondatoare Eurovision, grup cunoscut şi sub numele de "Marele 5": Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie - şi din ţara gazdă, Portugalia.

De-a lungul anilor, România a fost reprezentată la Eurovision de mai mulţi artişti. Prima participare a fost în 1994, când Dan Bittman a cântat pe scena Point Theatre din Dublin piesa ''Dincolo de nori'', compusă de Tino Furtună şi Dan Bittman. România s-a clasat pe locul 21, pierzând astfel participarea la ediţia din 1995.

Următoarea participare a fost în 1998, când Mălina Olinescu a cântat melodia ''Eu cred'', compusă de Adrian Romcescu. Atunci ţara noastră s-a clasat pe locul 22.

În 2000, membrii trupei Taxi au cântat pe scena Golden Arena din Stockholm piesa ''The Moon'' care a strâns 25 de puncte, clasându-se pe locul 17.

Anul 2002 a fost de succes pentru participarea României la Eurovision, reprezentanţii ţării noastre, Monica Anghel şi Marcel Pavel, reuşind să se claseze pe locul 9 la Tallin, unde au concurat cu melodia ''Tell Me Why'', compozitor Ionel Tudor.

În 2003, Nicola a urcat pe scena Skonto Olympic Hall din Riga şi a cântat ''Don't Break my Heart'', compusă de Mihai Alexandru. Artista a strâns 73 de puncte şi s-a clasat pe locul 10.

Un an mai târziu, Sanda Ladoşi a cântat la Abdi Ipekci Sport Center din Istanbul piesa ''I Admit'', compozitor George Popa, care i-a adus ţării noastre 18 puncte, clasându-se astfel pe locul 18.

După ce au uimit publicul în semifinală (unde au obţinut locul I), Luminiţa Anghel şi Sistem au strâns, în 2005, 158 de puncte, cu piesa ''Let Me Try'', compozitor Cristian Faur. Ţara noastră încheia glorios spectacolul desfăşurat la Kiev pe locul 3.

În 2006, selecţia naţională l-a ales pe Mihai Trăistariu să reprezinte România la ediţia Eurovision desfăşurată la Atena, cu piesa ''Tornero'', care a fost calificată direct în finală şi a primit 172 de puncte, ieşind pe locul 4.

Anul următor, în finala concursului Eurovision desfăşurat în Helsinki, România a fost reprezentată de trupa Todomondo. Formată din Andrei, Ciro de Luca, Ghedi Kamara, Mister M, Valeriu Răileanu, Vlad Creţu, trupa a cântat piesa ''Liubi, Liubi, I Love You'', care i-a adus locul 13 şi un total de 84 de puncte.

În 2008, la ediţia din Belgrad, ţara noastră a fost reprezentată de melodia ''Pe-o margine de lume'', compozitor Andrei Tudor, interpretată de Nico şi Vlad Miriţă. Piesa cântată în limba română a strâns 45 de puncte şi s-a clasat pe locul 20.

După o semifinală incendiară care a clasat-o pe locul 9, Elena Gheorghe a strâns 40 de puncte în finala Eurovision din 2009. Piesa ''The Balkan Girls'', compusă de Laurenţiu Duţă, a prins locul 19.

Dintre cele 39 de ţări care s-au înscris la ediţia desfăşurată în 2010 la Oslo, România a reuşit să impresioneze publicul atât în semifinală, unde a intrat pe locul 4, cât şi în finală, unde a strâns 162 puncte. Piesa ''Playing with Fire'' cântată de Paula Seling şi Ovi s-a plasat pe locul 3.

În 2011, Germania a ales Düsseldorf pentru cea de-a 56-a ediţie. România a fost reprezentată de trupa Hotel FM care a cântat piesa ''Change'', compusă de Gabriel Băruţ, care s-a clasat pe locul 17, cu un total de 77 de puncte.

La Baku, în 2012, România a fost reprezentată de trupa Mandinga. Piesa ''Zaleilah'' a strâns peste 120 de puncte în semifinală, care a plasat-o printre favoritele ediţiei, însă în finală a ajuns pe locul 12, cu 71 de puncte.

Un an mai târziu, Cezar Ouatu a reprezentat ţara noastră la ediţia Eurovision desfăşurată la Malmö. Piesa ''It's My Life'' a primit 65 de puncte, care i-au adus locul 13.

În 2014, Paula Seling şi Ovi au revenit pe scena Eurovision, iar la cea de-a 59 ediţie desfăşurată în Copenhaga, cei doi au cântat ''Miracle''. Piesa lor a strâns 72 de puncte, clasându-se pe locul 12.

La ediţia din 2015 a Eurovision, de la Viena, România a fost reprezentată de trupa Voltaj, iar melodia băieţilor ''De la capăt/All Over Again'' a primit 35 de puncte, ajungând astfel pe locul 15.

Anul următor, în 2016, România a fost descalificată ca urmare a deciziei European Broadcasting Union - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din lume (EBU), organizatorul concursului, de a retrage Televiziunii Române calitatea de membru pentru neplata unor datorii în valoare totală de 16 milioane de franci elveţieni.

În 2017, la Kiev, România a fost reprezentată de Ilinca Băcilă şi Alex Florea, cu melodia ''Yodel It!'' compusă de Mihai Alexandru. Aceştia s-au clasat pe locul 7, cu 282 de puncte.