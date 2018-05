FINALA EXATLON 2018: Ionuţ Sugacesvshi şi Vladimir Drăghia se bat pentru marele premiu. Castigator Exatlon se decide miercuri, 23 mai

In momentul in care a aruncat ultimul sac a lesinat pe teren si dupa secunde bune Vladimir a realizat ca Stefan nu e bine si a strigat dupa paramedici, in timp ce incerca sa il trezeasca.

Alex Nedelcu a fost primul concurent eliminat in semifinala epuizanta difuzata marti seara de KANAL D. La cateva minute distanta, l-am aflat si pe cel de-al doilea.

Dupa eliminarea lui Alex, Vladimir si Stefan mai aveau un punct, in timp ce Ionut mai avea doua puncte disponibile.

In prima confruntare, Ionut i-a luat un punct lui Vladimir, dar nu a reusit sa il eliminare si sa isi asigure prezenta in finala. Totusi, in confruntarea urmatoare l-a intalnit pe Stefan, pe care l-a invins. Astfel, Ionut a fost primul calificat in finala.

In ultimul meci, au jucat Ionut si Vladimir Draghia, victoria revenind ultimului reprezentant al Faimosilor, Vladimir.v